Gestion des déchets à Genève – Un référendum est lancé contre la loi sur les déchets Des citoyens de Satigny et Russin jugent la loi incomplète. Ils demandent un tri final des sacs-poubelles avant leur incinération. Rachad Armanios

Les référendaires demandent un tri final afin de dépolluer les sacs-poubelles incinérés aux Cheneviers. TDG/OLIVIER VOGELSANG

La loi sur la gestion des déchets, pourtant approuvée par 92 oui et 2 non, fait l’objet d’un référendum. Cinq citoyens de la région de Satigny et de Russin estiment que cette loi, qui vise à valoriser les déchets notamment en rendant le tri obligatoire, est incomplète.

Ils lancent ce référendum non pour s’opposer à la loi, mais pour que soit ajouté un article instaurant un tri final des sacs-poubelles avant leur incinération. En retirant en amont des éléments encore présents dans les sacs noirs comme des piles ou de la porcelaine, les mâchefers, soit les résidus de l’incinération, ne seraient pas pollués par des métaux lourds. Ils pourraient alors être réutilisés au lieu d’être enfouis, comme le souhaite le Conseil d’État, qui projette de créer une décharge dans la région de Satigny.

C’est ce qu’explique la référendaire Anne Penet, conseillère administrative à Satigny, qui agit toutefois en tant qu’habitante. Son collègue Willy Cretegny, le vigneron Florian Dugerdil ou encore Philippe Roch sont aussi dans le comité référendaire. Anne Penet précise donc que ce référendum se veut en cohérence avec l’opposition de sa commune au projet de décharge, pas seulement à Satigny mais «où que ce soit».

Le projet de tester le tri final est en cours, mais la Commission de l’environnement, qui a étudié la loi sur les déchets, n’a ni voulu attendre le résultat de ce test ni auditionner la Commune de Satigny, déplorent les référendaires. Ce qui explique, selon eux, l’aspect tardif de leur démarche.

