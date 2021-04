Médias romands – Un rédacteur en chef pour le numérique chez Tamedia L’éditeur zurichois a fait appel à Christophe Israël, actuel directeur adjoint de la rédaction du journal français Libération pour développer l’offre digitale de ses médias payants en Suisse romande.

Christophe Israël, âgé de 44 ans, entrera en fonction le 1er mai prochain. DR/Tamedia

Tamedia se dote d’un rédacteur en chef pour le numérique et le développement en Suisse romande. Christophe Israël, âgé de 44 ans, actuellement directeur adjoint de la rédaction chez Libération, entrera en fonction le 1er mai prochain.

De nationalité française, ce spécialiste numérique de presse écrite et de radio sera chargé de développer l’offre digitale de 24 Heures, de la Tribune de Genève, du Matin Dimanche, de Femina et de Bilan. Il travaillera aux côtés d’Ariane Dayer, rédactrice en chef de la rédaction Tamedia Suisse romande et du Matin Dimanche, annonce mardi l’éditeur zurichois.

Il s’agit d’un poste nouvellement créé, a précisé Tamedia à Keystone-ATS. Christophe Israël dépendra directement du Chief Product Officer du groupe, Christoph Zimmer. Il décidera de la préparation, de la distribution des nouveaux formats, tandis qu’Ariane Dayer aura la responsabilité éditoriale du contenu, a précisé l’éditeur.

Nouveaux formats

24 Heures, Tribune de Genève et Le Matin Dimanche ont fortement progressé ces derniers mois. La mission de Christophe Israël sera de pousser la transformation numérique encore plus loin, en améliorant la présentation des contenus, en développant de nouveaux formats, répondant notamment aux besoins des utilisateurs de mobiles, relève encore Tamedia.

Christophe Israël dispose d’une grande expertise en journalisme au sens large et des médias numériques en particulier. «Son regard neuf permettra de continuer à nous repositionner pour affronter l’avenir», écrit Ariane Dayer, dans un communiqué.

Journaliste, chef d’édition web et chroniqueur radio chez Europe 1, Christophe Israël est devenu en 2013 délégué aux nouveaux médias de France Inter. En 2017, il a été nommé directeur adjoint de la rédaction au journal français Libération.

ATS

