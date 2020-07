Aménagement – Un recours menace le projet des Vernets Le plan du futur quartier des Vernets avait récemment été approuvé par le canton. Un recours va être déposé par l’avocat et député Pierre Bayenet. Isabel Ares Oliveira

Le futur quartier des Vernets, constitué de deux îlots, d’une tour de 25 étages et, à droite, d’un bâtiment d’activités avec un hôtel. Au premier plan à gauche, le parking de la patinoire devrait être réaménagé en espace de loisirs. DR

Le projet de densification aux Vernets n’a pas fini de faire parler de lui. Après une longue procédure ponctuée d’oppositions et autres désaccords, le futur quartier avait finalement obtenu en juin les autorisations de construire. Un obstacle supplémentaire vient aujourd’hui chambouler les plans. Mandaté par les associations Patrimoine Vivant et Sauvons nos Arbres, ainsi que par l’association des habitants des Acacias et deux particuliers, l’avocat et député au Grand Conseil Pierre Bayenet a déposé, vendredi, un recours au Tribunal administratif de première instance.