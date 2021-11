Justice – Un recours demande le report du scrutin sur les Grands Esserts à Veyrier Un habitant de la commune prie la Chambre constitutionnelle de retirer les affiches en faveur du projet. Il estime que la Commune bat la campagne de façon «ni neutre ni objective». Fedele Mendicino

La parcelle située le long du chemin des Beaux Champs au croisement de la route de Veyrier est destinée à accueillir le projet immobilier des Grands Esserts. LUCIEN FORTUNATI

Un habitant de Veyrier demande à la justice de reporter le scrutin du 28 novembre portant sur le nouveau quartier des Cirses, aux Grands Esserts. Ce projet prévoit des centaines de logements, une école, deux salles de sport, une crèche et des services publics comme la police municipale. Le recourant, défendu par Me Romain Jordan, estime qu’un tous-ménages, des affiches officielles et des affichettes disposées dans l’espace public menacent la libre formation du vote des citoyens. Pourquoi? Selon le recours, la Commune et la Fondation immobilière de la Ville de Veyrier sont trop directement impliquées en faveur du «oui» au plan localisé de quartier (PLQ).