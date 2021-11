Règlement du Conseil municipal – Un recours demande le report du scrutin onésien La recourante remet en question le texte écrit par les autorités communales dans la brochure de vote. Caroline Zumbach

Le vote onésien sur le règlement du Conseil municipal est remis en question. LAURENT GUIRAUD

Alors qu’il reste quelques jours avant les votations, la «Tribune de Genève» a appris qu’un recours a été déposé lundi auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice afin de faire annuler le scrutin onésien.

C’est Nathalie Keller, présidente du Conseil municipal et du groupe Echo-Verts’libéraux, qui a déposé ce recours «en tant que citoyenne», précise-t-elle. Elle conteste le contenu de la brochure explicative des autorités communales d’Onex qu’elle estime «faux, trompeur et partial, induisant en erreur la population». Selon elle, ce texte remet en question la neutralité du scrutin. Elle demande que le vote soit annulé et que dans ce cas, tous les frais judiciaires soient pris en charge. Elle réclame également que les frais de campagne du comité référendaire soient remboursés.