Critique de spectacle – Un rebetiko à reboutiquer Au TKM, le spectacle musical de Benjamin Knobil «Les clochards célestes» laisse à désirer. Boris Senff

L’un des beaux moments du spectacle: Maria de la Paz interprétant le chant d’une morte pour son fils (Christophe Baltus). NICOLAS CUTI

Le projet du spectacle «Les clochards célestes», qui se joue actuellement au TKM de Renens après avoir été créé en 2020 à l’Octogone de Pully, a de quoi faire chavirer les cœurs. Se saisir du rebetiko, la musique voyageuse d’une diaspora grecque bousculée par l’histoire, pour évoquer les tourments – somme toute récents – d’un peuple déchiré entre ses influences orientales et ses tentations occidentales, ouvre un horizon fascinant où cultures méditerranéennes, pauvreté, haschich et séductions des bas-fonds s’entrecroisent. D’autant plus que ce véhicule métissé permet de rejoindre l’époque contemporaine, ses migrations contraintes, l’universalité de l’exil et de la misère.