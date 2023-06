Communes genevoises – Un rapport en dit long sur le climat de défiance à Versoix «L’analyse organisationnelle» réalisée à la demande de l’Exécutif par deux instituts indépendants donne des pistes d’amélioration, mais elle met aussi le doigt là où ça fait mal! Xavier Lafargue

Le Conseil administratif de Versoix veut mettre en place des actions concrètes dès cet été afin que le climat s’apaise. GEORGES CABRERA

Ce n’est pas un audit, mais une analyse organisationnelle. Nuance… Reste que le rapport final rendu public ce mardi 19 juin – et qui était très attendu – n’est pas tendre avec les instances dirigeantes de la Ville de Versoix. S’il épargne en partie le fonctionnement de l’administration, il jette une lumière crue sur le climat de défiance qui prévaut depuis plus d’un an au niveau politique.