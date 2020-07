Grande-Bretagne – Un rappeur condamné à 24 ans de prison Solo 45, membre de Boy Better Know, a écopé de 24 ans de prison pour avoir infligé viols et séquestration à quatre femmes.

Le rappeur britannique Solo 45, une figure du grime en pleine ascension, a été condamné jeudi à 24 ans de prison pour avoir infligé viols et séquestration à quatre femmes, filmant certains de ses actes avec son téléphone portable.

Agé de 33 ans, Andy Anokye a été condamné à Bristol pour 30 chefs de poursuites sur une période de deux ans. Le rappeur faisait partie de Boy Better Know, un collectif d'artistes grime, mélange de hip hop et de rap apparu dans les années 2000 au Royaume-Uni.

Il faisait subir à ses victimes des séances de tortures, simulacres de noyades, interrogatoires. Il a soutenu qu'il s'agissait de jeux des rôles consentis, ou d'un jeu intitulé «attrape-moi, viole-moi», et a affirmé qu'il avertissait ses partenaires qu'il les «terroriserait».

Absence d’empathie

La police avait ouvert une enquête après la plainte d'une jeune femme pour viol en 2017. Après l'avoir arrêté, les enquêteurs ont découvert des vidéos dans son téléphone portable montrant qu'il avait agressé plusieurs femmes.

Sa peine s'accompagne d'un inscription à vie au fichier des délinquants sexuels. Lors du prononcé de la peine, le juge William Heart a souligné l'absence de «limites» et d'empathie de l'accusé à l'égard de ses victimes.

Les autres membres du groupes ignoraient le «côté sombre» du jeune homme, qui était promis à un brillant avenir. Il avait signé chez la maison de disques Island Records et avait notamment collaboré avec Stormzy. «Votre condamnation vous prive de cette carrière mais la faute n'incombe qu'à vous-même», lui a lancé le juge.

Lors du procès, les images de ses méfaits ont été diffusés, montrant notamment une de ses victimes en larmes, lui criant «je te hais». Le procureur l'a décrit comme un homme «dangereux», «calculateur et hautement manipulateur». Son avocate a quant à elle indiqué qu'il souhaite suivre un traitement en raison de son comportement.

( afp/nxp )