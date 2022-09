Après la sinistre fatwa de l’ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique d’Iran, contre Salman Rushdie, Djavad Laridjani, ancien secrétaire aux «droits de l’homme» au sein du pouvoir judiciaire iranien, l’avait qualifiée de «nouveau type de pouvoir»: «Jusqu'à présent, on pensait que le pouvoir politique devait être défini en fonction du pouvoir militaire et économique. Mais la fatwa de l'Imam a montré que la source du pouvoir politique est autre que ces deux sources ; la principale source du pouvoir est d'influencer la volonté des gens.» Issue des dogmes religieux médiévaux, cette théorie est antérieure à l'ère capitaliste ; elle ne peut donc tenir dans le siècle contemporain que si elle s'impose à l'époque actuelle par la tromperie, sous le nom d'islam, par la terreur, le meurtre, la répression et le crime.