Prestation de serment du Conseil d’État, le 31 mai dernier à la cathédrale Saint-Pierre. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Genève, 28 juin

La justice et les adversaires revanchards vont-ils encore longtemps malmener M. Pierre Maudet? Une nouvelle page s’ouvre. Une page de consultations et d’échanges productifs, simples, concrets. La plupart du temps, le peuple ne veut surtout pas de ces disputes idéologiques à dix centimes!

M. Thierry Apothéloz, PS, a réussi à faire voter au Grand Conseil une nouvelle loi qui soutiendra financièrement la création artistique.

Les élections ont permis de dégager un nouveau gouvernement de sept Sages, dont M. Maudet. Comme électeur de gauche, électron libre et non anti-Maudet, je le vois plutôt comme un centriste, un radical Vert.

Le Centre, le nouveau parti Libertés et justice sociale (LJS) – ainsi que les Vert’libéraux, sur leur droite?, dont je salue le succès de l’initiative pour le congé parental – formeront peut-être une unité politique future très forte et «non marécageuse». Bref, elle peut adopter un programme commun, social et climatique digne de rivaliser avec une gauche et une droite en sérieuse perte de vitesse, avec leurs associations de fond brinquebalantes et malheureuses.

Le LJS de Pierre Maudet indique de bonnes propositions, réalisables tout de suite. Par exemple, convertir des bureaux en appartements – ce qui était le cas à l’origine.

Question mobilité? Il y a un gros travail pour venir à bout de ce casse-tête chinois et dans des normes sociales et écolo-climatiques! Bon travail dans votre département, M. Maudet, après le ministre précédent du «club des cinq», comme l’a appelé un peu méchamment un journaliste qui parle également du «marais centriste». Ce ministre du club des cinq ne s’est pas trop mal sorti de cette ornière et toutes ces contradictions visant clairement une mobilité douce sans donner la priorité aux voitures.

Par ailleurs, j’aime cette parole de M. Antonio Hodgers, Vert, qui affirme: «Rendons à la ville ce qui est à la ville, avec ses espaces verts et des arbres, bien sûr, et laissons à la campagne ce qui est à la campagne»!

Le plan localisé de quartier des Acacias voté positivement en est un résultat heureux.

Dominique Gay, retraité

