Ville de Genève – Un rabais de 20% sur des manifestations à l’étude pour les femmes L’Exécutif travaille sur la difficile mise en œuvre de la motion adoptée l’an dernier par le Conseil municipal. Rien de concret ne se produira avant 2024. Théo Allegrezza

Image d’illustration montrant l’épreuve du semi-marathon qui s’est déroulée dimanche 7 mai 2023 à Genève. Ce sont des manifestations de ce type qui pourraient peut-être mettre en place des rabais pour les femmes. LAURENT GUIRAUD

C’est un vote dont l’écho médiatique avait dépassé les frontières helvétiques. Début 2022, le Conseil municipal adoptait une motion proposant d’accorder aux habitantes de la ville de Genève une réduction de 20% sur les entrées dans les lieux culturels et sportifs. Un an et trois mois plus tard, le Conseil administratif laisse entrevoir comment il entend mettre en œuvre cette mesure qui se veut avant tout «symbolique» dans la lutte contre l’inégalité salariale.