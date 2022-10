Tennis – Un quatuor suisse presque inchangé pour la Billie Jean King Cup Comme l’an dernier, la Suisse se présentera au tournoi final de la Billie Jean King Cup avec Belinda Bencic, Jil Teichmann et Viktorija Golubic. Simona Waltert complète la sélection.

Belinda Bencic (à gauche), Jil Teichmann (au centre) et Viktorija Golubic (à droite) défendront, comme l’an dernier, les couleurs de la Suisse. AFP

On connaît la composition de l’équipe de Suisse pour le tournoi final de la Billie Jean King Cup, qui se disputera à Glasgow du 8 au 13 novembre. Sans surprise, le capitaine Heinz Günthardt a retenu les quatre meilleures Suissesses au classement WTA: Belinda Bencic (14e), Jil Teichmann (36e), Viktorija Golubic (80e) et Simona Waltert (114e). Seule cette dernière n’était pas au rendez-vous l’an dernier, lorsque la Suisse avait atteint - et perdu - la finale. Le quatuor était alors complété par Stefanie Vögele.

Encore 244e en avril, Simona Waltert est en pleine progression. Sa saison a été marquée par quelques coups d’éclat, dont sa victoire contre l’Américaine Danielle Collins, alors numéro 7 mondiale, à Lausanne en juillet. «Dans un bon jour, Simona peut battre les meilleures, ce qui fait d’elle un précieux renfort pour notre équipe», explique le capitaine Heinz Günthardt pour justifier sa convocation.

Confortées par ce superbe parcours, les Helvètes se présentent, cette année encore, avec de grandes ambitions et ne visent rien de moins que le titre. Pour ce faire, elles devront déjà se défaire de l’Italie et du Canada dans leur poule.

La première confrontation est programmée le mardi 9 novembre, face aux Italiennes. Puis viendra le Canada, le vendredi 11. En cas d’issue positive, la Suisse enchaînera avec la demi-finale le samedi 12 et, éventuellement, la finale le dimanche 13.

BCH

