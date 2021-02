Tennis – Un quatrième titre en Grand Chelem pour Naomi Osaka La Japonaise n’a été accrochée que durant le premier set par l’Américaine Jennifer Brady en finale de l’Open d’Australie. Elle s’est ensuite envolée pour s’imposer en deux sets (6-4 6-3). Sport-Center

Naomi Osaka a remporté l’Open d’Australie pour la deuxième fois de sa carrière. AFP

La Japonaise Naomi Osaka, troisième joueuse mondiale, a remporté ce samedi son quatrième titre en Grand Chelem. En finale de l’Open d’Australie, première levée de cette année 2021, elle a battu l’Américaine de 25 ans Jennifer Brady (WTA 24), qui disputait sa première finale à ce niveau.

Osaka, 23 ans, n’a véritablement été inquiétée que dans la première manche. Accrochée jusqu’à 4-4, elle a ensuite réussi à faire le break décisif pour empocher le premier set 6-4. Elle a ensuite aligné quatre jeux pour mener 4-0, et même si elle s’est ensuite fait breaker par Brady (qui est revenue à 2-4), elle a ensuite réussi à tenir son service pour finalement conclure à sa première balle de match. Score final: 6-4 6-3 après 1h17’ de jeu.

À 23 ans, Naomi Osaka remporte ainsi son quatrième titre en Grand Chelem, après son doublé à l’US Open (2018 et 2020) et son succès à l’Open d’Australie (2019). Ancienne No 1 mondiale, Osaka va retrouver le 2e rang du classement WTA lundi, tandis que l’Américaine va grimper au 13e rang, son meilleur classement.

