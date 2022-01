Basketball – Un quatrième succès de rang pour les Hawks de Clint Capela

En NBA, Atlanta s'est imposé 91-113 face aux Hornets grâce à un Trae Young décisif. Le Genevois a capté 8 rebonds et inscrit 7 points.

Auteur de 30 points, Trae Young a brillé pour les Hawks. Getty Images via AFP

Atlanta confirme son redressement. Les Hawks ont dominé Charlotte 91-113 dans la nuit de dimanche à lundi. Au Spectrum Center, les coéquipiers de Clint Capela n'ont jamais tremblé pour remporter leur 4e succès consécutif. Ils ne pointent pourtant qu’à la 12e place de la Conférence est,

Avec ses 8 paniers primés – record personnel de la saison – Trae Young a été le grand artisan de cette victoire. Le meneur de 23 ans a également été bien aidé par De'Andre Hunter (20 pts). Clint Capela, aligné durant 26 minutes, a terminé meilleur rebondeur de son équipe, avec 8 prises. Le Genevois, qui a terminé avec un différentiel de +16, a aussi comptabilisé 7 points. Il s'agissait de la première titularisation du pivot de 27 ans depuis sa blessure à la cheville.

«Nous sommes définitivement dans la bonne direction’, a déclaré Young. ‘Pour l'instant, c'est plus une question de rester constant et de maintenir ce niveau de performance. Nous ne sommes pas satisfaits de notre situation actuelle. Nous savons ce qu'il faut faire et ce dont nous sommes capables». A confirmer dans la nuit de mercredi à jeudi face aux Kings de Sacramento, 12e de la Conférence ouest.

Miami prend la tête

Miami s’est emparé de la 1re place à l’Est, grâce à sa victoire contre les Lakers, conjuguée aux défaites surprises de Brooklyn et Chicago, à Minnesota et Orlando, où Jayson Tatum a inscrit 51 points et Golden State vaincu Utah.

Le Heat a eu chaud: menant de 26 points en fin de première période, après avoir profité des errances défensives adverses et d’une adresse insolente derrière l’arc (11/16, 15/33 finalement), les Floridiens se sont endormis. Et dans le sillage de LeBron James (33 pts, 11 rbds), épaulé par Russell Westbrook, très propre (24 pts, à 9/15, 9 passes, 9 rbds), L.A. s’est rapproché à quatre unités dans la dernière minute, sans néanmoins forcer le destin.

Du côté de Miami, privé de Kyle Lowry et Tyler Herro, Jimmy Butler a été en mode triple-double (20 pts, 12 passes, 10 rbds) et Duncan Robinson a fait ce qu’il sait faire de mieux, jouer les snipers à longue distance (6/11, 25 pts). Le Heat chipe le leadership à Brooklyn, tombé à Minnesota (136-125), malgré Kyrie Irving (30 pts).

Les Nets ont manqué de sérieux en défense et les Wolves (52,2% de réussite) en ont profité, à l’image d’Anthony Edwards (25 pts), D’Angelo Russell (23 pts, 10 passes) et Karl-Anthony Towns auteur de 15 de ses 23 points dans le dernier quart-temps.

Les Bulls auraient pu en profiter pour repasser en tête, mais encore aurait-il fallu qu’il évitent de sombrer à Orlando (114-95) où seul DeMar DeRozan a surnagé (41 pts), en vain. Chicago glisse en 3e position, trois rangs devant Philadelphie, facile vainqueur à San Antonio, grâce à Joel Embiid (38 pts, 12 rbds).

Duel Doncic-Morant lumineux

C’est à Washington qu’a eu lieu le carton du jour, à savoir 51 points plantés (10 rbds, 7 passes) par Jayson Tatum, lors de la victoire (116-87) de Celtics remontant à la 8e place.

Les Knicks (11e) se sont quant à eux repris après trois revers consécutifs au Madison Square Garden, au détriment des Clippers (110-102), grâce notamment à RJ Barrett (28 pts, 14 rbds). Dans le duel entre frenchies, le New-Yorkais Evan Fournier (14 pts) a été plus en vue que l'»Angeleno" Nicolas Batum (6 pts, 3 passes).

Golden State souffre mais gagne

A l’Ouest, les Warriors (2e) se sont imposés de justesse face au Jazz (4e), non sans remercier l’arceau, sur lequel le ballon a roulé puis rebondi en dehors? après le shoot au buzzer de Bojan Bogdanovic (21 pts).

Sans Klay Thompson (genou), ni Draymond Green (lombaires) et malgré un Stephen Curry en grosse panne d’adresse (13 pts, un seul tir primé inscrit en 13 tentatives, 6 passes), Golden State s’en est sorti en s’appuyant sur une bonne défense et Jordan Poole (20 pts).

En face, il a aussi manqué Donovan Mitchell pour l’impact offensif, Rudy Gobert étant limité à 12 points, tout en continuant de dominer les raquettes (18 rbds). Du coup, les Warriors reprennent un peu de distance sur Memphis (3e), défait (104-91) à Dallas (5e), au terme d’un face-à-face de haute volée entre Luka Doncic (37 pts, 11 rbds, 9 passes, 3 interceptions) et Ja Morant (35 pts, 13 rbds, 6 passes).

A Denver, enfin, pas de 5e triple-double d’affilée pour Nikola Jokic (34 pts, 9 rbds, 8 passes), qui a néanmoins porté les Nuggets (6e) à la victoire (117-111) contre Détroit.

Les résultats de la nuit Afficher plus Minnesota – Brooklyn 136 – 125 Charlotte – Atlanta 91 – 113 Dallas – Memphis 104 – 91 Miami – LA Lakers 113 – 107 Orlando – Chicago 114 – 95 Toronto – Portland 105 – 114 Denver – Detroit 117 – 111 San Antonio – Philadelphie 109 – 115 Golden State – Utah 94 – 92 Washington – Boston 87 – 116 New York – LA Clippers 110 – 102

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.