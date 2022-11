Vient de paraître – Un quasi-inédit de Nicolas Bouvier sur la Télévision suisse romande L’écrivain voyageur avait répondu à une commande de la TSR pour son 25e anniversaire. Un récit documenté intitulé «La boîte à images», truffé de quelques formules bien trouvées. Olivier Bot

L’écrivain genevois Nicolas Bouvier (1929-1998) à la TSR en 1996 dans les portraits filmés de «Plans-Fixes». TG

On connaissait Nicolas Bouvier, écrivain voyageur, le voici en librairie en journaliste téléspectateur avec un quasi-inédit, «La boîte à images», sous-titré «Il était une fois la Télévision suisse romande». Jusque-là, seuls quelques happy few avaient eu ce texte en main, publié en 1979 en trois volumes cartonnés de 180 pages et 500 illustrations, pour les 25 ans de la Télévision suisse romande. Le voilà réduit en format de poche.