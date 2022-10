KEYSTONE

Genève, 4 octobre

L’augmentation des primes atteindra en 2023 6,6% en moyenne suisse, avec des pics à 10% dans un canton comme Neuchâtel. Cette augmentation va frapper de plein fouet les ménages à revenus modestes – qui pourront être subventionnés –, mais aussi et surtout les classes moyennes qui, elles, ne sont pas subventionnées et consacrent presque 20% de leur revenu, en moyenne, au paiement de ces primes.

Donc nous avons d’un côté les assurés, qui paient des impôts pour financer ces subsides, qui paient des primes obligatoires et s’acquittent pour le surplus de leur participation aux coûts et de leur franchise. De l’autre, des assureurs, dont les réserves se montent à 12 milliards de francs, soit le double de l’obligation légale. Légalement, ces réserves servent à affronter des situations extraordinaires, comme une pandémie. Mais les assureurs n’ont fait aucun geste lors de la pandémie Covid, et n’en feront pas non plus face à une inflation qui dépasse les 3%, du jamais-vu depuis trente ans…

En 2020 et 2021, les Bourses ont cartonné, ce qui a permis de gonfler les réserves. En 2022, les revenus ont baissé, mais pas dans la même proportion. Et c’est l’argument qu’invoquent les assureurs pour justifier leur décision.

L’assurance maladie est obligatoire, gérée par des caisses privées sur délégation de la Confédération. Les primes constituent donc un quasi-impôt, dont la perception et la gestion demeurent opaques. Quand donc le Conseil des États, noyauté par des parlementaires acquis à la cause des caisses – et probablement payés pour ça – acceptera-t-il que les réserves soient gérées par la Confédération elle-même?

Jean-Marc Guinchard, député parti Le Centre

