Nouveaux logements sur la route de Suisse – Un quartier champêtre se dessine à Versoix La Codha a présenté ce jeudi l’avancement de son projet, qui prendra forme sur un vaste terrain boisé. Xavier Lafargue

Futurs habitants, actuels riverains, autorités communales, architectes et paysagistes ont découvert les plans ce 1 er septembre lors d’un petit apéro champêtre sur la parcelle qui accueillera les cinq immeubles de la Codha. XAVIER LAFARGUE

Il y a ce magnifique cèdre, énorme! Et puis un vieux noyer, des hêtres et un bosquet de charmes. C’est à l’ombre de ces beaux arbres que devrait bientôt pousser un nouveau quartier. Au 105, route de Suisse à Versoix, la coopérative Codha va réaliser cinq immeubles de gabarits divers, pour 70 logements. Le projet et son avancement ont été présentés ce 1er septembre sur le terrain d’un peu plus d’un hectare.