Évasion insolite – Un python royal s’échappe de chez ses propriétaires à Morges Le reptile a profité d’une porte coulissante défectueuse de son terrarium pour prendre la poudre d’escampette. S’il peut impressionner, le serpent n’est pas dangereux. Un avis de recherche a été lancé sur les réseaux sociaux. Clément Bonard

Le python royal qui s’est échappé mesure environ 80 centimètres de long pour 3 cm de large. Il n’est pas venimeux. Keystone (photo d’illustration)

Une publication insolite a attiré l’attention des internautes sur la page Facebook de Pet Alert Vaud. Alors qu’on y trouve habituellement des annonces concernant la disparition d’un chien ou d’un chat, des propriétaires ont déclaré la fuite de leur python royal, aux alentours de l’avenue du Delay, à Morges.

On apprend sur l’avis de disparition, publié dimanche et partagé sur les réseaux sociaux, que le reptile a réussi à s’échapper en profitant d’une porte coulissante défectueuse de son terrarium, et «malheureusement, la fenêtre de la chambre était ouverte», déclare son propriétaire.