Après le sabotage de Gland – Un pylône abattu en Provence intrigue les enquêteurs vaudois

Les auteurs de l’acte malveillant de La Côte, il y a un an et demi, n’ont pas été retrouvés. Mais une récente affaire française semblable pique la curiosité du procureur.

Un géant de métal abattu en pleine forêt. C’est l’image d’un pylône d’une ligne électrique à très haute tension – 225’000 volts – que le média français «La Provence» a mise en ligne le 1er décembre 2021. Sabotage, pieds découpés. Le maire de la commune des Mées, dans les Alpes-de-Haute-Provence, non loin de Digne-les-Bains, dénonce «un acte qui relève de la folie».

On croirait revivre les faits qui s’étaient produits le 26 juin 2020, à Gland, à côté de l’autoroute A1: une structure semblable avait basculé, heureusement au milieu des arbres voisins et non sur la chaussée. Un an et demi plus tard, l’enquête vaudoise se poursuit. «Le ou les auteurs du sabotage du pylône n’ont pas été identifiés à ce jour», admet le Ministère public, qui mentionne «des recherches forensiques en lien avec certains éléments recueillis sur la scène de crime».