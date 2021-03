Dérives immobilières – Un promoteur et ses acolytes à nouveau devant la justice Le procès en appel de quatre notables débute ce lundi. Tous ont été condamnés en première instance pour des documents falsifiés. Luca Di Stefano

Le promoteur a été condamné en juin à une peine de prison de 24 mois avec sursis. Cet automne, il comparaîtra aux côtés de son associé pour des villas inachevées, des chantiers interrompus et des malfaçons à Chancy et Onex. PATRICK TONDEUX

Le promoteur, son avocat, l’architecte et le patron de l’entreprise générale. Quatre notables genevois, tous condamnés en juin par le Tribunal correctionnel, se retrouveront à nouveau devant la justice à partir de lundi. Devant la Chambre d’appel plus exactement, où l’objectif de la défense sera d’annuler la sanction qui leur a été infligée en juin. Le jugement avait été implacable. Les peines prononcées: 24, 18, 15 et 7 mois de prison avec sursis pour escroquerie, faux dans les titres et même blanchiment d’argent.

Vente de parcelle avortée

L’affaire porte sur la vente d’une parcelle au Grand-Lancy. En 2009, le promoteur signe une convention avec les propriétaires en vue d’acheter leur terrain pour un montant de 1,8 million de francs. Le projet est d’y construire quatre villas. Dans la transaction, il est prévu que la propriétaire reçoive un appartement au sein d’un autre projet en construction. Mais, deux ans plus tard, la famille propriétaire de la parcelle, n’ayant pas obtenu l’appartement promis, annonce qu’elle se retire de la transaction, ce qui met en colère le promoteur.