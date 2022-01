Urbanisme – «Un projet tout béton daté» L’historienne de l’architecture Leïla el-Wakil déplore une absence de vision du développement urbain à long terme. Laurence Bezaguet

Vue sur le quartier, les Avanchets et les jardins familiaux depuis les toits du quartier de l’Etang. BASTIEN GALLAY / TAMEDIA

«À l’Étang on a fait un «coup immobilier» de plus! Un pendant à la cité des Avanchets qu’on tente de sacraliser en la faisant entrer dans l’inventaire des sites bâtis d’importance nationale», réagit l’historienne de l’architecture Leïla el-Wakil. Avant d’ajouter: «Avec un entre-deux de maisonnettes du Coin-de-Terre certainement promises à la démolition et où prendra place un autre «coup». C’est cette absence de vision du développement urbain à long terme qui dérange le plus dans cette ixième histoire ponctuelle.»

Leïla el-Wakil vante cependant l’apport des maisonnettes voisines du Coin-de-Terre: «Un vrai contrepoids à ce grand ensemble, une respiration. Tout cela semble tenir tant qu’il y a cette zone tampon. Si on devait la supprimer, le site deviendrait effarant.» Le chantier n’étant que marginalement visitable à l’heure actuelle et les aménagements paysagers encore bien maigres, il est difficile de porter un avis plus tranché, estime notre interlocutrice qui ne se déclare pas affolée par la densité: «Les architectes ont maté le fort gabarit de onze étages par des zones de socle qui cassent l’élévation.»

Elle apprécie aussi la barrière phonique formée par les bâtiments dédiés aux bureaux: «Les logements qui sont enveloppés dans ce que l’on appelle la «vitrine économique» de Genève paraissent – du moins par temps de bise – protégés du bruit des avions. Même si à l’heure du télétravail, il est un peu ironique de voir se développer ces vitrines de tertiaire.»

Les citernes (toujours là) pèsent sur ce quartier qu’on aimerait idyllique, conclut Leïla el-Wakil «mais entre hydrocarbures et étang dont la toponymie évoque lourdement la présence (grenouilles, nénuphars, et j’en passe…), ce n’est pas l’emplacement idoine, même en omettant l’autoroute et l’aéroport. On espère que les arbres pousseront bel et bien dans des cours et allées assez encaissées.»

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

