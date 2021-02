Patrimoine – Un projet redimensionné pourrait remplacer la chapelle de Carouge L’immeuble prévu à la rue du centenaire a été modifié à la hausse. Un collectif s’en émeut et la Commune intervient. Sophie Simon

Sur ce plan de coupe, on voit au milieu que l’immeuble projeté à la place de la chapelle, sur huit niveaux, dépasse désormais largement le gabarit des constructions adjacentes, tant l’immeuble de l’autre côté de la rue Jacques-Grosselin (à gauche) que celui du 6, rue du centenaire (à droite). Demande définitive d’autorisation de construire, FRANCIS GOETSCHMANN ARCHITECTE SA

Il y a du nouveau pour le sort de la chapelle du centenaire à Carouge. La demande définitive d’autorisation de construire à sa place un immeuble de logements et une salle paroissiale, avec abattage d’arbres au passage, est parue en janvier dans la Feuille d’avis officielle. Et selon un collectif de défense de l’édifice, ce projet s’écarte fortement de la demande préalable: «Le bâtiment projeté compte maintenant huit étages sur rez-de-chaussée, soit deux de plus», est-il indiqué dans un communiqué. La hauteur de l’immeuble passerait ainsi de 21 à 28 mètres, ce qui représenterait «deux à cinq étages de plus que les immeubles voisins de l’îlot des Pervenches», un impact estimé «considérable» pour un projet qualifié de «surdimensionné».