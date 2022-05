Initiative genevoise – Un projet pour les seniors qui n’aiment pas la retraite Italo Musil plaide pour la valorisation des compétences des jeunes retraités et un allongement négocié de la vie professionnelle. Eric Budry

Pour Italo Musil, «le travail est le plus grand générateur de liens entre les générations». GETTY IMAGES

L’essai s’intitule «L’Âge d’or des jeunes seniors. Entre chimères anti-âge et magiciens du lien»* et il vient de paraître. Écrit par Italo Musil, un retraité d’origine italienne qui a notamment travaillé pour l’État de Genève, l’ouvrage est une réflexion bien documentée et parsemée de témoignages sur la problématique des retraites en Suisse et en Europe. Avec, à la clé, quelques propositions décoiffantes.