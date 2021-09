Économie – Un projet novateur cible les chômeurs de plus de 50 ans Loin de l’Office cantonal de l’emploi (OCE), un espace ouvre au centre-ville pour donner un coup de pouce à cette clientèle bien particulière. Il réunit recruteurs, agences de placement, spécialistes et coachs Marc Bretton

Inauguration des locaux. Boris Zurcher (SECO), la magistrate Fabienne Fischer et Caroll Singarella (OCE) DR

Le 8, boulevard James-Fazy connaît une nouvelle incarnation. Après avoir accueilli durant des années le bijoutier Cartier, les lieux seront dévolus à l’accueil des chômeurs de plus de 50 ans. Ils ont été inaugurés jeudi en présence de Fabienne Fischer, conseillère d’État en charge de l’économie et de l’emploi, Boris Zurcher, chef de la direction du marché du travail au Secrétariat à l’économie (SECO) à Berne et Caroll Singarella, directrice du service des mesures pour l’emploi de l’Office cantonal de l’emploi (OCE).

Pourquoi se préoccuper des plus de 50 ans? C’est qu’ils sont dans une situation particulière. Alors qu’ils représentent 25% des demandeurs d’emploi, ils forment presque un tiers (31%) des chômeurs de longue durée. «Ils perdent moins vite leur emploi que les jeunes, résume Caroll Singarella, mais ils restent plus longtemps au chômage, en particulier dans les secteurs de la banque et de la finance, du trading, du shipping, de l’informatique ou du marketing.» À Genève, environ un millier de chômeurs sont concernés.