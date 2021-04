Rénovation de la Maison de Rousseau – Un projet mené avec patience et parfois douloureusement Manuel Tornare, président du conseil de fondation de la MRL, se félicite de l’heureuse issue d’un long processus. Benjamin Chaix

Située au cœur de la Vieille-Ville de Genève, la Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL) rouvre ses portes mercredi après deux ans de travaux de rénovation. KEYSTONE

La Maison de Rousseau & de la Littérature (MRL), est le fruit d’un mariage tardif et apparemment heureux entre deux projets pour Genève. Celui d’abord d’un espace dédié au philosophe des Lumières Jean-Jacques Rousseau dans la maison où il est né. Rémy Hildebrand, aujourd’hui président du Comité européen Jean-Jacques Rousseau (CEJJR), est de ceux qui avaient lancé l’idée du premier Espace Rousseau en ces lieux. Plus tard, il y a une quinzaine d’années, l’idée de doter Genève d’une Maison de la littérature, inspirée par celles existant en Suisse et ailleurs, a germé dans l’esprit d’un groupe d’auteurs genevois parmi lesquels Sylviane Dupuis, poète, dramaturge et essayiste. Elle siège aujourd’hui au Conseil de la Fondation de la MRL, aux côtés notamment de Manuel Tornare, ancien maire de Genève. Guillaume Chenevière, l’une des chevilles ouvrières de l’étage muséographique de la maison avec le professeur Martin Rueff, et France Lombard, architecte d’intérieur qui s’est chargée de la décoration, en font aussi partie.