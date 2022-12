Aménagement à Genève – Un projet d’hôtel freiné par les sanctions contre la Russie Un chantier en pause laisse un vide béant à deux pas de la gare de Chêne-Bourg. Le projet a été lié à une fortune russe sanctionnée. Marc Renfer

L’ancien immeuble qui occupait la parcelle a été détruit. La nouvelle construction se fait attendre. LUCIEN FORTUNATI

C’est une parcelle de plus de 2200 m². Vide. «L’ancien bâtiment qui occupait les lieux a été détruit à la fin de l’année dernière. Mais depuis fin février, le chantier n’a plus bougé», rapporte un voisin de la rue Peillonnex, dans la commune de Chêne-Bourg. Ses fenêtres donnent désormais sur un terrain vide où l’activité se fait rare. «À part de l’entreposage de matériel, il ne s’y passe plus rien», observe-t-il.