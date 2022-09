Politique climatique – Un projet de loi sur le CO2 sans nouvelle taxe Le projet du Conseil fédéral pour les années 2025 à 2030 mise sur des incitations efficaces et des investissements ciblés.

«La population ne veut plus être dépendante de l’étranger. Nous avons besoin de plus d’énergie locale», a affirmé Simonetta Sommaruga ce vendredi devant les médias à Berne. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Le Conseil fédéral a tiré les leçons de l’échec de la loi sur le CO2 le 13 juin 2021. Il a transmis vendredi au Parlement son nouveau projet de loi définissant la politique climatique de la Suisse pour les années 2025 à 2030. Aucune nouvelle taxe n’est prévue.

Le Conseil fédéral maintient ses objectifs: la Suisse doit réduire d’ici 2030 ses émissions de moitié par rapport à 1990. Les instruments qui ont fait leurs preuves, comme la taxe sur le CO2, sont prolongés.

Le nouveau projet renforce l’approvisionnement énergétique de la Suisse et réduit la dépendance au pétrole et au gaz naturel. «Cette loi est nécessaire justement maintenant», a lancé la ministre de l’Environnement et de l’énergie Simonetta Sommaruga. «La population ne veut plus être dépendante de l’étranger. Nous avons besoin de plus d’énergie locale.»

Pas de nouvelles taxes

Le projet met l’accent sur des mesures qui permettent à la population de réduire au quotidien ses émissions de CO2 et qui soutiennent les efforts des différents secteurs. Il s’appuie sur l’actuelle loi sur le CO2 que le parlement a prolongée jusqu’en 2024.

Le Conseil fédéral renonce à de nouvelles taxes. Il mise plutôt sur des incitations efficaces, complétées par des encouragements et des investissements ciblés. Il renforce l’approvisionnement énergétique de la Suisse et réduit la dépendance au pétrole et au gaz naturel.

Un financement de 4,1 milliards est prévu pour les cinq ans. Cet argent provient de la taxe sur le CO2 déjà existante, maintenue à 120 francs par tonne de CO2.

«Chaque chauffage à mazout ou à gaz remplacé par un même système continue à produire du CO2 pendant 20 ans.» Simonetta Sommaruga, ministre de l’Environnement et de l’énergie

Le projet concerne en particulier les domaines essentiels de la politique climatique: le bâtiment et la mobilité. Une enveloppe de 2,8 milliards de francs est prévue pour la période 2025 à 2030 pour l’assainissement des bâtiments et pour le remplacement des 900’000 chauffages à mazout ou à gaz de Suisse.

Ceux-ci doivent être remplacés par des chauffages qui ne fonctionnent pas aux énergies fossiles. «Chaque chauffage à mazout ou à gaz remplacé par un même système continue à produire du CO2 pendant 20 ans», a rappelé Simonetta Sommaruga.

Un programme doté de 200 millions de francs par an est prévu. Il s’ajoute aux 200 millions décidés par le parlement spécifiquement pour le remplacement des chauffages.

Le fond de technologie, également alimenté par la taxe sur le CO2, continue quant à lui d’encourager les entreprises suisses innovantes via des cautionnements. Il sert en outre à couvrir les risques liés à l’extension des réseaux thermiques et à soutenir les communes dans l’élaboration de planifications énergétiques régionales.

Mobilité

Un total de 800 millions est prévu pour la mobilité. «Nous voulons offrir une réelle alternative à l’avion», a souligné Simonetta Sommaruga.

Les stations de recharge seront financées par les sanctions payées par les importateurs de véhicules qui ne respectent pas les valeurs cibles de CO2. Celles-ci seront encore abaissées.

La loi révisée oblige les importateurs à proposer des véhicules plus efficaces sur le plan énergétique. KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le privilège fiscal accordé pour les bus diesel est supprimé dès 2026. Cet argent sera investi pour développer les bus à systèmes de propulsion électrique dans les transports locaux et régionaux.

Le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs, y compris les trains de nuit, pourra être soutenu à hauteur de 30 millions par an jusqu’en 2030. Dans le transport de marchandises, les camions électriques et à hydrogène demeurent exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds, ce qui crée une incitation à opter davantage pour des solutions respectueuses du climat.

Dans le secteur de l’aviation, des pourcentages de mélange pour les carburants durables doivent être introduits, et éventuellement encouragés par des incitations financières. Exit les taxes sur les billets d’avion. Un soutien financier de 25 à 30 millions par an est prévu pour les entreprises innovantes qui développent des installations pilotes de fabrication de carburants synthétiques renouvelables.

Compensations

Comme jusqu’à présent, les importateurs d’essence et de diesel seront tenus de compenser une partie des émissions de CO2 liées à ces carburants par le biais de mesures de protection du climat. Cette part peut être relevée jusqu’à 90%. Les projets de protection du climat peuvent être aussi réalisés à l’étranger.

Ils pourront répercuter au maximum 5 centimes par litre sur le consommateur. Ils doivent en outre réduire directement entre 5 et 10% des émissions de CO2 générées par ces carburants, en mettant sur le marché des carburants renouvelables. L’allègement de l’impôt sur les huiles minérales est maintenu jusqu’en 2030.

Des entreprises supplémentaires devraient pouvoir être exemptées de la taxe sur le CO2, à condition qu’elles s’engagent en contrepartie à réduire leurs émissions. L’exemption ne concerne actuellement que certains secteurs.

ATS

