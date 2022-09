Votations du 25 septembre – Un projet de ligne de bus divise les Troinésiens La campagne bat son plein à Troinex, où la création de la ligne 49, reliant Veyrier à la gare CEVA du Bachet, est suspendue au verdict des urnes. Antoine Grosjean

Jean-François Grau, Nadim Krim et Anne Buswell, membres du comité de l’Association des habitants de Troinex ouest (AHTO), fer de lance de l’opposition au tracé du bus 49. En décembre dernier, ils posaient dans le chemin de Drize, qu’ils jugent trop étroit pour y faire passer des bus sans poser des problèmes de sécurité. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Comme l’a illustré un habitant de Troinex, c’est un peu David contre Goliath. Avec, dans le rôle du berger à la fronde, des riverains opposés au passage de la future ligne de bus 49 dans leur quartier de villas. Dans le rôle du géant, on trouve conjointement les autorités communales, le Canton et les Transports publics genevois (TPG): en créant cette ligne, ils veulent relier le plus directement possible Veyrier à la gare du Léman Express du Bachet, via Troinex.