Département de l'instruction publique – Un professeur révoqué sera réintégré, ordonne la justice Une sanction moins lourde devra être prononcée contre un enseignant du Collège De-Staël pour son attitude lors d'un voyage d'études.

Collège et École de commerce De-Staël, Carouge. Laurent Guiraud

«S’il est indéniable que les manquements commis méritent sanction, la révocation, qui constitue la sanction la plus lourde, est excessive», estiment les juges de la Chambre administrative de Genève. La révocation d’un professeur du Collège De-Staël, qui avait dormi dans sa chambre avec deux élèves majeures lors d’un voyage d’études à Barcelone, est donc annulée, comme l’a révélé «Le Courrier». Le dossier est renvoyé au Conseil d’État pour qu’une autre sanction soit prononcée. Le Département de l’instruction publique réfléchit à l’opportunité d’un recours au Tribunal fédéral.

Les juges écrivent que la révocation «ne tient pas suffisamment compte du fait que les manquements constatés se sont déroulés sur une très courte période et découlent tous de la prise d’une mauvaise décision initiale, à savoir de s’être rendu en discothèque avec les deux élèves». Ils ont également mis dans la balance les voyages antérieurs auxquels l’enseignant a participé, qui «s’étaient très bien déroulés», ainsi que ses «très bons états de service» et l’absence d’antécédents disciplinaires. À noter enfin qu’«aucun grief d’ordre sexuel à l’égard d’une des élèves n’a été retenu ni même reproché».

Pas de faux témoignage retenu

L’arrêt rend par ailleurs publiques les conclusions du rapport d’enquête. Il en ressort que les comportements incriminés, «dans certains cas, entraient en contradiction flagrante avec ses devoirs d’enseignant et, dans d’autres cas, dénotaient un manque d’à-propos tel qu’il permettait de s’interroger sur la confiance que son employeur pouvait placer en lui». L’enquêteur opine que lorsque les deux jeunes femmes, qui avaient violé le couvre-feu fixé à 1 heure du matin, s’étaient retrouvées devant une porte close en rentrant au petit matin, le professeur aurait dû les laisser «occuper seules sa chambre et dormir lui-même dans un fauteuil de l’hôtel ou à l’extrême rigueur par terre», et non pas dans le même lit, bien que sur les draps.

«Cette décision consacre une juste et nécessaire application du principe de la proportionnalité», réagit Romain Jordan dans le quotidien.

Quant à la plainte pour faux témoignage déposée par le professeur contre une des élèves et une enseignante auditionnée comme témoin, elle a été classée, a appris la «Tribune de Genève». Selon un extrait de la décision de classement que nous avons pu consulter, l’enseignante, en ne donnant pas toutes les informations demandées, «a créé l’apparence de dissimuler des informations à l’enquêteur administratif et ainsi de commettre une infraction de faux témoignage».

