Tribunal fédéral - Un procureur vaudois est récusé pour des propos «péremptoires»

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral considère qu’il y a lieu de relever le procureur. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Le Tribunal fédéral ordonne la récusation d’un procureur vaudois qui a instruit un différend entre une société pharmaceutique et un ex-employé. À l’occasion du classement des plaintes déposées par la société et son patron, le magistrat a tenu des propos «péremptoires» qui laissent craindre un parti pris.

Au printemps 2018, Swissmedic a ouvert une enquête pénale administrative contre la société, active dans les biotechnologies et les études précliniques. L’Institut suisse des produits thérapeutiques agissait à la suite de trois dénonciations, dont l’une émanait de l’ex-employé qui avait été licencié pour la fin mars.

La société et son administrateur unique ont porté plainte, la première contre inconnu et le second contre l’employé. Ce dernier était accusé de vol de données, violation du secret commercial, renseignements économiques et atteinte à l’honneur, notamment. Il aurait agi de mauvaise foi et par vengeance.

Plainte classée

Deux ans plus tard, le procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure contre l’employé. La société et son patron ont recouru contre cette décision et demandé la récusation du procureur. Le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours contre l’ordonnance de classement mais refusé de récuser le magistrat.

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral considère au contraire qu’il y a lieu de relever le procureur. Comme l’instance précédente, il reconnaît que le magistrat avait pris position alors que l’enquête en était au stade de la clôture. À ce stade, ses propos ne suffisaient pas pour justifier sa récusation.

«Peu scrupuleux»

Il en va tout autrement du ton employé dans l’ordonnance de classement. Le procureur apparaît particulièrement «péremptoire» lorsqu’il écrit qu’il «ne fait aucun doute que le patron a eu un comportement extrêmement peu scrupuleux, n’hésitant pas à mettre en danger la santé de patients, plutôt que de risquer des pertes financières.»

Le procureur a fondé sa conviction sur le dossier de Swissmedic, alors que l’institut n’a pas terminé son enquête. Il n’a pas entendu les parties sur la bonne foi invoquée par l’ex-employé. Selon la 1ère Cour de droit public, la récusation s’impose d’autant plus que l’annulation de l’ordonnance de classement a pour conséquence que le même magistrat serait à nouveau saisi du dossier. (arrêt 1B_320/2021 du 12 août 2021)

