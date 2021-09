L’invité - Un procès en Suède pour juger la théocratie

«Pourriez-vous me dire qui était prisonnier politique?» demande une voix à un groupe d’une cinquantaine d’Iraniens venus manifester le 23 août à Stockholm. Une vingtaine de mains se lèvent immédiatement. La voix demande à nouveau: «Qui a un parent exécuté?» Quinze autres mains se lèvent. La femme qui a posé les questions, une des organisatrices de la manifestation, s’arrête un instant. Ses yeux parcourent le groupe. Un des nombreux groupes qui forment le long cortège de milliers d’Iraniens en exil venus manifester pour demander justice. Elle s’étonne elle-même de ce sondage express, choquant et bouleversant.

Sur cette cinquantaine, plus de la moitié a souffert dans leur chair et dans leur âme de la cruauté de la tyrannie religieuse de Téhéran. Il lui suffit d’interroger une personne sur les dates ou les noms et les mots soudain affluent, se bousculent sur toutes les lèvres. Un long cortège de souffrances qui refait surface, chargé d’espoir car cette fois-ci, un procès se déroule à Stockholm. Un bourreau du massacre de 1988 des prisonniers politiques en Iran est jugé. Rassemblant tout son courage, la Suède qui abrite une nombreuse diaspora iranienne bien intégrée, a fait jouer la compétence universelle. Le tortionnaire, Hamid Noury, qui venait régulièrement dans ce pays pour affaires, est désormais sous les verrous. Le procès va durer au moins deux ans.

«Voici donc un président génocidaire à la tête d’un régime établi sur des massacres.»

C’est la première fois en trente-trois ans que les démocraties entendent enfin l’appel à la justice des Iraniens. Cette semaine elle entendra des témoins rescapés du massacre. Jusqu’à présent la complaisance avec la tyrannie religieuse avait poussé l’Union européenne à fermer les yeux. Les mollahs en avaient profité pour tuer davantage et se livrer à d’autres massacres, comme celui de novembre 2019 où plus de 1500 manifestants ont été froidement abattus dans la rue. Un dénominateur commun: Ebrahim Raïssi. Le désormais président de la théocratie s’honore ouvertement d’avoir participé à la principale commission de mort qui a envoyé des milliers de très jeunes prisonniers politiques, déjà jugés et condamnés, à la mort. Il s’honore d’avoir exécuté la fatwa de mort de Khomeiny ordonnant l’élimination de tous les moudjahidines du peuple emprisonné qui refusent de renier leurs convictions et leur appartenance politique. Trente mille morts en un été. Hamid Noury s’éclaboussera du sang de centaines d’entre eux.

Silence radio des démocraties. Pendant trente ans. Grâce à ce bain de sang, Raïssi va gravir les échelons et finir chef du judiciaire en Iran. Les yeux bandés de l’Occident l’encouragent à un nouveau bain de sang en novembre 2019. Il est désormais président. L’Union européenne a récemment adopté la loi Magnitsky contre toutes les violations des droits humains dans le monde. Quid du procès d’Ebrahim Raïssi? Le 27 août dernier, des experts internationaux, des politiques et un millier d’anciens prisonniers politiques iraniens se sont réunis dans une conférence en ligne . Il est rare, voire inédit, d’assister à la réunion d’autant d’anciens prisonniers politiques qui trente ans après continuent à militer pour la liberté de leur pays. Ils se trouvaient à la cité d’Achraf-3, près de Tirana en Albanie. Une ville moderne pas comme les autres, sortie de terre en deux ans, la cité de la résistance iranienne, des moudjahidines du peuple d’Iran (OMPI/MEK).

Les juristes qui sont intervenus ce jour-là ont été catégoriques. Ce crime contre l’humanité entre dans la catégorie des génocides car, souligne l’expert Geoffrey Robertson , la fatwa de Khomeiny considère que «ces prisonniers ne croient pas dans l’islam et sont en guerre contre Dieu». Donc il ordonne de les exécuter, jusqu’au dernier. Le génocide consiste à tuer un groupe sur la base de leur ethnie ou de leur religion. Voici donc un président génocidaire à la tête d’un régime établi sur des massacres. Ce procès va faire la lumière sur quarante années de dictature religieuse. Les Iraniens souhaitent ardemment que soit mis fin à l’impunité de la théocratie. Ce faisant ils réclament justice. Ils réclament aussi la liberté. Deux appels que l’Occident se doit d’entendre en demandant des comptes aux dirigeants de Téhéran.

Sylvain Thévoz Afficher plus Député socialiste au Grand Conseil

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.