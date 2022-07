Agressions sexuelles à répétition – Un problème endémique dans la patrie du hockey Depuis deux mois, le Canada fait face à plusieurs affaires d’agressions commises par des joueurs de l’équipe nationale M20. Emmanuel Favre

Les abus sexuels commis par de jeunes joueurs de Hockey Canada remuent le pays jusqu’au plus haut niveau. Mardi plusieurs dirigeants politiques, dont la ministre des sports Pascale St-Onge, ont été entendus par le Comité permanent du patrimoine canadien. ALAMY STOCK PHOTO

Puissante organisation centenaire qui rayonne régulièrement aux Jeux olympiques, dans les Championnats du monde séniors et juniors, à la Coupe Spengler et ailleurs, qui chapeaute 608’000 joueurs et joueuses, Hockey Canada est confronté à l’un des plus grands scandales de l’histoire du hockey sur glace, voire du sport. Une affaire dont l’intrigue, nourrie par la culture du secret, suscite l’indignation des élus à Ottawa et de la population d’un pays qui a perdu sa confiance en une institution si souvent source d’identification, de patriotisme et de fierté sur la scène sportive.