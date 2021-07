Lettre du jour – Un problème de santé publique Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE

Genève, 11 juillet

Depuis le début de la pandémie, 704’943 cas d’infections à SARS-CoV-2 ont été rapportés à l’Office fédéral de la santé publique; 29’234 (4,1%) ont été hospitalisées et 10 370 (1,5%) sont décédés. Un nouveau variant circule actuellement (delta): il représente 44,6% des nouveaux cas et s’avère plus contagieux que les variants précédents.

Toujours selon l’OFSP, 3’442’430 personnes sont à ce jour complètement vaccinées, soit 50% de la population suisse âgée de plus de 20 ans: bien moins que nécessaire pour créer une immunité populationnelle. Pourtant le nombre de nouveaux vaccinés diminue de jour en jour.

Les arguments de solidarité, de limitation de la propagation du virus ou de développement de nouveaux variants semblent peu porteurs. De fait, d’après un sondage récent (mars 2021), 20% de la population ne souhaite pas se faire vacciner et 28% hésite. Mais…

Une partie du tableau a été peu médiatisée: le «Covid-long» (persistance de symptômes plus de quatre semaines après l’infection initiale) touche à la fois les patients ayant fait un Covid sévère et ceux qui ont fait une forme fruste de l’infection. On parle de 10 à 20% des cas.

Symptômes les plus fréquents: fatigue invalidante, essoufflement, douleurs musculaires ou articulaires, troubles de la mémoire et de la concentration, de l’odorat et du goût, du sommeil: la liste comprend aussi des symptômes cardiaques, digestifs… Ces patients remplissent les consultations des médecins en ville.

De nombreux travaux scientifiques tirent la sonnette d’alarme. Un travail genevois* a évalué des adultes qui ont eu une infection symptomatique à SARS-CoV-2, qui n’avaient pas été hospitalisés, 30-45 jours, puis 7-9 mois après la phase aiguë.

Âgés en moyenne de 42 ans, 70% n’avait aucune comorbidité: 39% des patients étaient encore symptomatiques après 7-9 mois: fatigue, troubles de l’odorat et du goût, et essoufflement. D’autres travaux rapportent des chiffres parfois plus alarmants. […]

Le Covid-long est un problème de santé publique émergent. Il affecte profondément la qualité de vie: les personnes atteintes sont souvent désemparées, inquiètes et doivent être référées à des consultations multidisciplinaires spécialisées. Alors avis à ceux qui hésitent encore à se faire vacciner: vaccinez-vous pour vous! Cela en vaut la peine.

Pr Jean-Paul Janssens

* M. Nehme, O. Braillard, F. Chappuis, D.S. Courvoisier, I. Guessous. Ann Intern Med, 2020

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.