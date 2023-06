Controverse à Aubonne – Un privé met le paquet pour s’offrir un chemin public Le Conseil communal a autorisé l’Exécutif à vendre un accès public à un privé. Mais cette perte de patrimoine heurte certains élus. Sarah Rempe

Le chemin qui mène à l’impressionnante propriété de Bougy-Saint-Martin devrait être vendu à son bordier, un propriétaire fortuné du canton de Vaud et habitant des lieux depuis 1996. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

Des aménagements au profit de la collectivité et une somme rondelette contre la privatisation d’un chemin communal. Voilà le deal conclu entre la Municipalité d’Aubonne et un propriétaire important du bourg, le PDG et propriétaire des encres de sécurité SICPA, Philippe Amon.