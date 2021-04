Cas psy en prison – «Un prisonnier sur deux présente des troubles graves de la personnalité» Le médecin et juriste Jean-Pierre Restellini a inspecté les prisons européennes pour tenter de les humaniser. Il raconte ce périple dans «Carnets de route». Un récit qui commence en Suisse. Dominique Botti

Jean-Pierre Restellini est un médecin inspecteur de prisons en Suisse et en Europe. Il a passé une grande partie de sa vie à visiter ces lieux de détention pour tenter d’en améliorer les conditions de vie. À l’âge de 67 ans, cet ancien médecin cantonal genevois a écrit ce qu’il a vu et entendu dans «Carnets de route», un livre publié aux Éditions Baudelaire. Le récit met en lumière le manque de moyens pour soigner les détenus qui souffrent de troubles psychiques. Cette carence touche aussi la Suisse.

En Suisse et en Europe, les prisons regorgent de détenus perturbés qui ne reçoivent pas les soins appropriés. La prison fonctionne un peu comme un entonnoir. Elle rassemble entre quatre murs des personnes – je les appelle les cabossés de la vie – qui ne fonctionnent pas bien dans leur tête. Je parle de troubles au sens large du terme. J’inclus ceux qui souffrent d’une addiction – considérée comme une pathologie qui doit être prise en charge au plan mental – et ceux qui présentent des troubles graves de la personnalité. Ces derniers représentent aujourd’hui un prisonnier sur deux. Je me souviens d’un rapport en France qui expliquait que le 80% des prisonniers avaient un passé psychiatrique. Il y a encore peu, ces malades étaient considérés comme des criminels psychopathes qu’il fallait punir, un point c’est tout. Cette vision commence à changer. Il ne faut plus simplement sévir, mais tenter de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là.

Vous connaissez les prisons de Russie, Turquie, Chypre, Roumanie, France. Comment jugez-vous la qualité des établissements helvétiques? Chaque pays est différent. C’est une banalité de le dire, mais c’est comme cela. Et il y a des surprises. Je me souviens d’une visite en Albanie. Le lieu de détention avait regroupé les cas psy dans une même unité pour leur éviter d’être victimes de leurs codétenus. C’est une très bonne solution, mais peu appliquée. J’étais sidéré de voir que c’était en Albanie qu’il fallait trouver cela. La Suisse, elle, est un monde à part. Nous avons la chance d’avoir des moyens financiers et institutionnels. Cela ne doit pas nous empêcher d’être critique. Nous pouvons faire beaucoup mieux, car nous avons les ressources. Notre système carcéral reste encore assez primitif. Il vise avant tout la sanction. Là où le bât blesse, comme je le dis souvent, c’est qu’une sanction pure sucre – une privation de liberté qui s’accompagne de conditions très dures – ne va pas améliorer l’état du prisonnier malade dans sa tête. Loin de là. Quand on ne les arrange pas, on les aggrave. Les Nordiques sont déjà passés à une autre approche. Ils estiment que les détenus doivent d’abord être soignés, plutôt que punis. Cela ne veut pas dire que ces pays sont tombés dans un monde de bisounours, qu’ils ont ouvert grandes les portes de leurs établissements. Bien au contraire.

En quoi consiste cette approche? L’accent est mis sur la prise en charge sociothérapeutique dans un établissement fermé, semi-fermé. Cela veut dire que le détenu va travailler sur lui-même, en groupe et en individuel. L’encadrement tente de l’amener à comprendre ce qui a dérapé. Ce programme est ouvert aux grands criminels, comme aux petits délinquants qui souffrent de troubles psychiatriques. C’est une introspection de fond qui s’étend sur des semaines, des années et qui coûte très cher en personnel qualifié et en infrastructures. La Suisse en a les moyens, mais elle ne les investit pas.

La Suisse romande dispose déjà de Curabilis dans le canton de Genève. Curabilis est un hôpital carcéral psychiatrique. Cette institution sert à gérer la crise d’un détenu qui est à bout. Lui donner un peu d’air pendant deux ou trois semaines, avant de le renvoyer dans sa cellule. C’est tout. Ce n’est pas un outil de mesures sociothérapeutiques, comme je l’entends, à savoir un lieu où on va soigner des malades. La Suisse alémanique possède plusieurs établissements de mesure qui ne sont pas mal du tout. La Suisse romande avait la maison de La Pâquerette dans la prison de Champ-Dollon qui avait très bien fonctionné jusqu’à sa fermeture après la catastrophe de la mort d’Adeline en 2013. Depuis il n’y en a plus du tout.

Êtes-vous favorable à la création d’une nouvelle Pâquerette? Absolument. La Suisse romande a besoin d’un centre de sociothérapie, discipline qui a été développée par mon maître, le professeur Jacques Bernheim. Mais il en faut plusieurs et beaucoup plus grands. Ces endroits ont besoin d’espace pour fonctionner. Il y a des ateliers, des jardins, des salles communes.

Vous évoquez aussi le manque de personnel qualifié. Il faut du personnel médical. Il faut aussi des agents pénitentiaires bien formés. Ces derniers jouent un rôle colossal dans un lieu de détention. Je me souviens d’un mot d’un détenu dans une prison française qui avait été condamné à une très lourde peine. Il m’avait dit que la seule chose qui comptait pour lui c’était «mon surveillant» comme il l’appelait. Il disait: «Comprenez, quand mon surveillant reprend le travail le matin, il me raconte ce qu’il a fait la veille avec sa famille, avec ses enfants. Cela me fait un bien fou.» Depuis je pense que ce genre de contact assez basique est essentiel. Les agents pénitentiaires sont capables de développer un lien, ils jouent un rôle thérapeutique. J’ai donné des cours de sensibilisation à la psychiatrie pénitentiaire au Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales, qui forme les gardiens, à Fribourg. Cette formation a été nettement réduite. Je le déplore.

Dans votre livre, vous soulignez le fait que chaque franc mis dans le pénitentiaire est un investissement pour la sécurité publique. Pour moi, il est évident qu’une politique efficace de réintégration coûte un saladier. Mais cela en vaut la peine. Cela permet de faire des économies à terme. Un prisonnier qui récidive coûte beaucoup plus cher à la société. Lorsque tout le monde aura compris cela, nous aurons fait un grand pas en avant.

