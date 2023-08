Un premier tour pas comme les autres – Le Meyrin FC, cet habitué des grandes affiches Les Meyrinois «reçoivent», au Stade de Genève, Servette au premier tour de la Coupe de Suisse, samedi (18 h). Pour leur rendez-vous quasi annuel avec le football d’élite. Florian Vaney

Meyrin a pris un nouveau virage à l’intersaison. Jean-Luc Auboeuf

C’en est presque devenu une tradition. Chaque année, à la même époque, entre août et septembre, Meyrin a droit à sa gourmandise annuelle. Parfois, elle prend la forme du FC Bâle (2015 et 2019). L’an dernier, c’était Winterthour. Et samedi (18 h), l’habituelle douceur estivale des Meyrinois s’appellera Servette.