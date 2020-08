Réactions dans les clubs de football – Un premier pas vers une «nouvelle normalité» La décision du Conseil fédéral d’autoriser le retour du public dès octobre «sous conditions strictes» est plutôt bien accueillie. Sauf à Sion, où Christian Constantin ne décolère pas. Nicolas Jacquier

Pour le moment, les clubs, ici Servette, lors d’un match contre Bâle, ne peuvent pas accueillir plus de 1000 spectateurs. Ce ne sera plus le cas à partir du 1 er octobre, le Conseil fédéral ayant autorisé le retour du public «sous conditions». Keystone

Le championnat 2019-2020 de Super League s’est terminé voici dix jours avec le sacre d’YB, mais le match le plus important de l’année pour le football helvétique s’est disputé ce mercredi sous la Coupole fédérale. Avec comme enjeu prioritaire la réouverture espérée des stades au public, stades dont la capacité était jusque-là limitée à 1000 personnes. Ou le maintien, voire le durcissement des mesures, une piste de nature à mettre en péril, on le sait, le professionnalisme dans notre pays…

Fumée blanche ou noire? Ni l’une ni l’autre puisque le gris s’est invité dans la partie, avec un statu quo prolongé d’un mois. Mais dès octobre, les stades pourront à nouveau accueillir du public selon un concept sanitaire strict - traçage des spectateurs, distanciation, port du masque obligatoire, places assises, interdiction des supporters visiteurs - qui devra être validé d’ici là par les cantons. Avec une jauge restant à définir mais sans doute proche de 50% de la capacité de chaque enceinte. Les autorisations seront délivrées par les cantons, ce qui pourrait entraîner des disparités.

On évite déjà le pire. C’est une ouverture, on revoit enfin la lumière» Vincent Steinmann, directeur administratif du Lausanne-Sport

Tant pour Servette que pour Lausanne, c’est néanmoins l’équivalent d’une importante victoire d’étape. Porte-parole du club grenat, Loïc Lüscher évoque même un premier pas vers une «nouvelle normalité». Si aucun chiffre n’a encore été arrêté, la Praille devrait pouvoir accueillir entre 10’000 et 13’000 personnes. à la Tuilière, dont la capacité est moindre, la limite ne devrait pas dépasser les 6’000 spectateurs. Directeur administratif du LS, Vincent Steinmann se dit malgré tout soulagé. «On évite déjà le pire. C’est une ouverture, on revoit enfin la lumière.» Partout, c’est la gestion du flux des spectateurs qu’il importera de canaliser au mieux. Le néo-promu vaudois planche sur des zones sanitaires de 1000 personnes, dûment séparées. Mais forcément, des craintes demeurent. «Sur la durée d’un championnat, admet notre interlocuteur, il faudra jongler avec l’aléatoire et savoir faire preuve d’adaptation. Que se passera-t-il si un canton promulgue le huis clos et un autre autorise 15’000 personnes?»

Avec des décisions pareilles, on ne peut rien faire. Que veux-tu vendre quand t’as rien à vendre?» Christian Constantin, président du FC Sion

Alors que le soulagement l’emporte globalement avant une reprise du championnat qui devrait être différée au 3 octobre, ce qui impliquera de repousser les trois premières journées prévues dès le 11 septembre, seule la voix de Christian Constantin apparaît discordante. «Alors que l’on était déjà aux soins intensifs depuis plusieurs mois, fulmine le patron du FC Sion, c’est comme si l’on nous supprimait encore de l’oxygène. Avec des décisions pareilles, on ne peut rien faire, ni commercialiser notre produit. Que veux-tu vendre quand t’as rien à vendre? Le problème, c’est comment faire vivre une activité qui n’a plus de recettes depuis six mois. Il faudrait être Harry Potter!» Président d’un Xamax relégué, Christian Binggeli est aussi dubitatif que réconforté par les annonces de Berne. «On fait les choses à la mode helvétique, en traînassant. Au moins peut-on imaginer un avenir. En refilant le bébé aux cantons, la Confédération se décharge d’un gros poids. Je redoute des différences d’un canton à l’autre, qui, sur le plan éthique, pourraient fausser le championnat.»

Le football suisse le sait, il avance sur un fil. «Il faut bien admettre que plus rien ne sera comme avant», reconnaît Vincent Steinmann. Au siège de la SFL, Claudius Schäfer, son CEO, respire déjà mieux. «La décision du Conseil fédéral d’autoriser le retour du public revêtait une importance existentielle pour les clubs.» La balle est désormais dans le camp des cantons. à eux de jouer la carte de l’unité.