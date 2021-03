Coupe de la Ligue de basket – Un premier gros morceau pour Andrej Stimac et ses Lions L’équipe genevoise dispute ce week-end à Montreux un final four entre costauds. En demi-finale, elle se frotte à Fribourg Olympic, le détenteur du trophée. Un duel que le coach ne veut pas distinguer. Pascal Bornand

Andrej Stimac dirige les Lions de Genève avec rigueur et doigté. Un premier trophée récompenserait ses six premiers mois de fonction en tant que coach principal. Laurent Guiraud/Tamedia

Avant d’être un entraîneur en devenir, Andrej Stimac a d’abord été un grand joueur. Son maillot No 20 est accroché au Pommier pour l’éternité. En 2013, avec ses compères James et Parker, le Croate avait offert leur premier titre national aux Lions de Genève. C’était en Coupe de la Ligue, face à Fribourg Olympic. Huit ans plus tard, l’ancien meneur a l’occasion de remporter son premier trophée dans son nouveau costume de coach principal. Ce samedi, en demi-finale de la SBL Cup, son équipe défiera Olympic, qu’il a mené à la victoire la saison passée en tant qu’assistant de Petar Aleksic. Comme on se retrouve!