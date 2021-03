Football – Un premier exploit pour les jeunes Suisses à l’Euro! La Nati M21 a battu l’Angleterre grâce à une réussite de Dan Ndoye, sans même que cela soit volé. L’entrée parfaite dans le tournoi. Florian Vaney

Dan Ndoye a délivré la Suisse M21. AFP

Andi Zeqiri n'a rien perdu de sa niaque. Ce n'est pas son peu de temps de jeu avec Brighton en Premier League qui aura eu raison de l'une des principales qualités de l'attaquant vaudois. Par contre, sur le coup de 15h15, à peu près toute la Suisse aurait préféré que l'ancien du Lausanne-Sport troque une partie de son agressivité pour un brin plus de justesse dans le dernier geste. Zeqiri s'est retrouvé seul face au gardien anglais, parfaitement lancé par Bastien Toma. Au bout de son pied se trouvait la consécration de ce qui restera comme une première mi-temps très aboutie des jeunes Suisses. La première de leur Euro. Son hésitation, finalement, n’aura que retardé l’échéance.

Parce que dans cet échec, il y avait déjà une réussite. Celle de se dresser contre une Angleterre M21 sur le papier infiniment supérieure aux espoirs de la Nati, mais sur le terrain bien empruntée pour prendre de vitesse des Helvètes fort bien organisés. L'opposition de styles valait d'ailleurs le coup. Une Suisse à son image, celle montrée durant les qualifications, collectivement irréprochable. Une Angleterre là où on l'attendait, se reposant sur des individualités qui ont déjà commencé pour la plupart à s'exprimer en Premier League.

Jankewitz et Toma au top

Des individualités qui ont eu toutes les peines à s'exprimer. Avant le thé, seul Callum Hudson-Odoi a sérieusement fait frissonner la troupe de Mauro Lustrinelli, se fendant d'un petit numéro dans la surface avant de manquer sa frappe. Alors ce sont les Suisses qui ont marqué des points. Alexandre Jankewitz et son volume de jeu au milieu. Jordan Lotomba, à la hauteur du brassard de capitaine dont il a hérité. Bastien Toma, à la manœuvre de tous les bons coups.

Il y a là le deuxième regret des Rougets. Ce penalty probablement oublié en toute fin de première mi-temps. Débordement et centre de Toma, trois coéquipiers potentiels à la retombée et le bras de Marc Guehi venu s'interposer. Oui, la Suisse aurait déjà pu mener à la pause et elle n'aurait pas volé son avantage.

Bastien Toma, impressionnant jeudi. AFP

Comble de la frustration? Bastien Toma a trouvé la base du poteau d'Aaron Ramsdale, le gardien de Sheffield, dès la reprise (50e). La poisse pour le Valaisan de Genk, si bien servi par Jérémy Guillemenot. La réalité demeurait: cette Suisse n'a rien perdu par rapport à celle qui a fait vibrer le pays durant sa campagne de qualifications. Au contraire, elle a paru encore plus solide, plus sereine. La seule inquiétude est venue d'une faute un peu bête de Jan Bamert devant sa surface. Mais le si prometteur Anthony Racioppi se déployait magistralement pour détourner le coup franc d'Hudson-Odoi.

Dan Ndoye délivre les Rougets

Le rêve de mettre l'un des favoris du tournoi dans ses petites souliers a alors encore pris une dimension supplémentaire. Kastriot Imeri est entré en jeu. Dix minutes plus tard, le milieu du Servette jouait très intelligemment en une touche de balle derrière lui. Derrière lui, il y avait Dan Ndoye. Le Niçois a pris ses appuis, les a perdus et, entre-temps, eu le temps d'envoyer une frappe qui a complètement surpris Ramsdale. Le ballon se trouvait au fond des filets, la Nati venait d'avoir la réussite qui l'avait fui jusqu'ici, l'exploit était en marche.

Le but qui a quasiment offert la promotion au Lausanne-Sport la saison dernière. Signé Dan Ndoye, évidemment.

Si elle a dû faire face au courroux anglais durant le dernier quart d'heure? Même pas. C'est dire la maîtrise de Cédric Zesiger et ses partenaires. On ne savait pas vraiment ce qu'il était raisonnable d'espérer de cette équipe dans un groupe aussi relevé. Voilà qu'elle pose déjà, à peine entrée dans cet Euro, un premier pied en quart de finale. Y mettre le second n'aura rien d'une sinécure. Battre l'Angleterre, oui, à condition de ne pas prendre de haut le Portugal et la Croatie, deux équipes contre qui la Nati ne partira pas favorite. Avant ça, osons savourer la prestation cinq étoiles d'une génération dont la Suisse peut être fière.

AFP

Angleterre - Suisse 0-1 (0-0)

Stade Bonifika, Koper, Slovénie. Arbitre: Giorgi Kruashvili (Geo).

But: 77e Ndoye 0-1.

Angleterre: Ramsdale; Aarons, Godfrey, Guehi, Kelly; Davies (66e Jones), Skipp; Hudson-Odoi, Smith-Rowe (66e Eze), McNeil (76e Sessegnon); Nketiah (76e Brewster). Entraîneur: Adrian Boothroyd.

Suisse: Racioppi; Lotomba, Bamert, Zesiger, Muheim; Toma (85e Rüegg), Domgjoni, Jankewitz, Ndoye (79e Mambimbi); Guillemenot (66e Imeri), Zeqiri. Entraîneur: Mauro Lustrinelli.

Avertissements: Guehi (60e, jeu dur), Bamert (63e, antijeu), Jankewitz (84e, antijeu).