Football – Un premier derby lémanique sans vainqueur Malgré une très nette supériorité et une ouverture du score signée Stevanovic, Servette n’a pu obtenir qu’un point face à un LS aussi courageux que limité. André Boschetti Genève

Kyei et les Genevois n’ont pas réussi à prendre le meilleur sur Grippo et les Vaudois. Eric-Lafargue

Au coup d’envoi de ce premier derby lémanique de la saison, Alain Geiger et Ilija Borenovic proposaient chacun une petite surprise dans leur alignement. Du côté genevois, Rodelin prenait ainsi la place de Cognat, blessé à Zurich en semaine, au milieu et, en face, le coach lausannois titularisait pour la toute première fois Grippo au centre de sa défense, en lieu et place de Monteiro.Deux changements qui semblaient d’entrée plus bénéfique au LS qu’à Servette. Sans particulièrement briller, l’ancien capitaine d’Oviedo apportait une certaine stabilité supplémentaire et, surtout, ses nombreux conseils amenaient un brin de sérénité en plus au jeune duo Sow-Husic. Quant à Rodelin, il ne parvenait pas à faire oublier l’impact et la justesse technique qu’apporte Cognat dans l’entrejeu servettien.Ce qui n’empêchait pas les Genevois de dominer très nettement leurs adversaires au cours d’une première mi-temps presque à sens unique. Même sans enthousiasmer par la diversité de ses offensives, ils se ménageaient deux belles opportunités de prendre les devants avant le quart d’heure de jeu. Malheureusement pour lui, les deux frappes raz-de-terre de Valls (8e et 14e) échouaient à quelques centimètres du poteau gauche de Diaw.

Supérieur dans tous les compartiments de jeu, Servette se voyait toutefois justement récompensé de ses efforts peu après la demi-heure. Sur un excellent centre de Valls, Stevanovic pouvait ouvrir la marque de la tête après avoir sans problème pris le dessus sur Suzuki (32e).

Un LS très discret

Mené, le LS tentait bien ensuite d’ébaucher un semblant de révolte, mais son imprécision et sa fébrilité lorsque le ballon était en sa possession facilitaient grandement la tâche des Genevois. Mais même sans réussir à créer le moindre danger devant Frick, les Lausannois arrachaient toutefois une égalisation inespérée juste avant la mi-temps. Grâce à une faute aussi flagrante qu’inutile de Cespedes sur Sow suite à un coup-franc de Kukuruzovic. Le capitaine lausannois, qui avait raté son tir au but dans les arrêts de jeu dans ce même stade en janvier dernier, ne manquait cette fois pas l’aubaine.

Pour apporter un peu d’aide au pauvre Amdouni, Borenovic faisait entrer Mahou pour N’Guessan à la pause. Avec un petit effet positif puisque Amdouni, bien servi par Suzuki côté gauche, voyait sa frappe finir dans le filet extérieur du but genevois (52e). Pour ce qui était la première – et dernière – occasion lausannoise de la rencontre.

Un peu vexé par tant d’audace, Servette répliquait très vite. Par une reprise de la tête un peu trop enlevée de Rouiller (55e) puis, surtout sur une magnifique frappe enroulée de Imeri qui terminait sur la transversale d’un Diaw qui ne pouvait que remercier le ciel (57e). De spectateur soulagé, le gardien lausannois devenait peu après acteur déterminant sur une volée de Rodelin (63e).Alors que l’on se disait que Servette allait bien finir par l’emporter, il ne réussissait plus à contourner la muraille lausannoise. Et lorsque Stevanovic y parvenait enfin, il manquait le cadre de trois mètres (89e) ou Schalk voyait sa belle frappe détournée par… Kyei (91e). Pour le plus grand bonheur d’un LS tout heureux de ramener un point après la déroute subie face à YB trois jours plus tôt.

Servette - LS 1-1 (1-1)

Stade de Genève. 11227 spectateurs. Arbitre: M. Horisberger. Buts: 32e Stevanovic 1-0, 44e Kukuruzovic (penalty) 1-1. Servette: Frick; Sauthier (84e Diallo), Rouiller, Sasso, Clichy; Rodelin (73e Antunes), Cespedes, Valls; Stevanovic, Kyei, Imeri (73e Schalk). Lausanne: Diaw; Sow, Grippo (90e Monteiro), Husic; Chafik, Thomas, Kukuruzovic, Puertas (81e Coyle), Suzuki; N’Guessan (46e Mahou); Amdouni (81e Ouattara). Avertissements: 13e Thomas, 26e Valls, 54e Sow. Notes: Servette sans Cognat, Fofana ni Oberlin (blessés). LS sans Zohouri (suspendu), Brown, Kapo, Sanches, Geissmann ni Turkes (blessés).

