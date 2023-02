Crime sexuel – Un prêcheur évangélique est condamné pour tentative de viol Le jeune homme, qui a accepté une procédure simplifiée, a reconnu des faits qui ne se sont pas déroulés dans le cadre de ses activités religieuses. Dominique Botti

Le procès pour tentative de viol a eu lieu au Tribunal correctionnel d’arrondissement de La Côte à Nyon (ici en 2011). Michel Perret/Le Matin

«Un homme comme moi n’a peur de rien. Pas parce que je suis le plus fort, mais parce que je sers un Dieu très, très fort», déclarait le prédicateur évangélique sur les réseaux sociaux en 2019. Quatre ans plus tard, il affichait moins d’assurance devant le Tribunal correctionnel de Nyon. Le jeune homme vêtu d’une chemise fleurie mauve et chaussé d’une paire de baskets blanches a été condamné, mardi, à 2 ans de prison avec sursis pour tentative de viol, contrainte sexuelle et menaces.