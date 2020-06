Système sanitaire suisse – «Un potentiel d'économies considérables dans les hôpitaux» La crise du coronavirus a montré que l’offre hospitalière devait être améliorée, estime Santésuisse. En gagnant notamment en flexibilité.

Le président de Santésuisse Heinz Brand propose plusieurs pistes pour optimiser le système de santé (archives). KEYSTONE

«En Suisse, il y a encore un potentiel d'économies considérables dans les hôpitaux», selon le président de la faîtière des assureurs Santésuisse Heinz Brand. La crise du coronavirus a montré, selon lui, que l'offre pouvait être améliorée.

«Dans le secteur des soins intensifs, l'éventail des services est trop restreint, alors qu'il est trop large pour les hôpitaux traditionnels», détaille le Grison lundi dans le Blick.

Plus de flexibilité

En outre, le secteur hospitalier en général doit devenir plus dynamique et être capable de s'adapter plus rapidement à l'évolution de la demande, explique Heinz Brand. «Aujourd'hui, il est important que le personnel et les équipements puissent être utilisés de manière plus flexible.»

Concernant les primes d'assurance maladie, Heinz Brand promet qu'elles ne vont pas augmenter à cause du coronavirus. Les assureurs ont constitué des réserves au fil des ans qu'ils pourront utiliser pour couvrir d'éventuels coûts supplémentaires. «Les caisses sont également prêtes financièrement pour une deuxième vague», assure Heinz Brand.

( ats/nxp )