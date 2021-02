L’invité – Un pont commercial entre la Suisse et l’Albanie Opinion Erenik Yzeira, cofondateur d'Alswiss

Le 18 décembre 2020, à Genève, a été organisée la cérémonie d’inauguration de la Chambre de commerce Albanie-Suisse (Alswiss) par l’Ambassade de la République d’Albanie en Suisse avec le soutien étroit de la Chambre de commerce, d’industrie et des services du Canton de Genève (CCIG).

Alswiss a été créé grâce à l’initiative et la volonté de l’auteur de ces lignes, l’entrepreneur et financier M. Erenik Yzeiraj et l’entrepreneur et juriste M. Fatjon Demneri, ainsi qu’avec le soutien de l’Ambassade d’Albanie à Berne et des dizaines d’entrepreneurs suisses et albanais.

Lors de cette cérémonie étaient présents et ont salués les personnes suivantes: M. François Lefort, président du parlement du Canton et de la République de Genève; M. Vincent Subilia, directeur général de la CCIG, et l’ambassadeur de la République d’Albanie à Berne, S.E. M. Ilir Gjoni.

L’événement d’inauguration a été salué aussi en ligne p ar le secrétaire général du Ministère de Tourisme et de l’Environnement d’Albanie, M. A. Kamenica; par le directeur Exécutif de la Chambre de commerce Suisse-Albanie basée à Tirana et par l’entrepreneur et directeur de l’Université Marin Barleti, à Tirana, M. A. Dudaj. Au nom du groupe initiateur de constitution d’Alswiss, M. E. Yzeiraj et M. F. Demneri ont expliqué en quoi consiste l’activité de la Chambre.

Alswiss vise à établir et à développer des relations économiques entre les deux pays dans le tourisme, l’agriculture, et l’éducation, secteurs à fort potentiel en Albanie représentant des pôles d’expertises importants de la Suisse. Cette Chambre travaillera en partenariat étroit avec la Chambre de commerce Suisse-Albanie basée à Tirana.

La création d’Alswiss dans cette situation économique difficile à l’échelle mondiale est un exemple de foi et de conviction et servira en tant que générateur de nouvelles énergies et d’opportunités offertes aux entreprises albanaises et suisses dans le futur. Ce sera une plateforme ouverte aux entrepreneurs et investisseurs qui souhaitent explorer les opportunités économiques entre les deux pays.

Il existe actuellement plus de 1700 entreprises en Suisse établies par des entrepreneurs albanais, ainsi qu’autour d’une centaine d’entreprises suisses qui opèrent en Albanie. Le programme suisse de développement et de coopération avec l’Albanie 2018-2021 envisage l’investissement de 26 millions par année.

La constitution de la Chambre Alswiss représente pour nous un signe de foi et de conviction dans l’institutionnalisation de différentes initiatives économiques entre les deux pays. Nous sommes persuadés, par le potentiel des secteurs susmentionnés, ainsi que par le soutien de nos entrepreneurs, que la Chambre Alswiss deviendra la plateforme idéale pour la collaboration de ces pays. «Nous nous développerons petit à petit et nous voulons voir progresser l’Alswiss d’une manière forte, saine et durable», ajoute M. Fatjon Demneri.