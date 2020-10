Paris – Un policier tue un automobiliste qui lui fonçait dessus Un homme de 28 ans a perdu la vie alors qu’il tentait de se soustraire à un contrôle routier vers 2h30 sur le périphérique. Le couvre-feu annoncé par Macron est entré en vigueur dès minuit.

L’automobiliste a redémarré et foncé sur le policier venu se placer à l’avant du véhicule. (image d’illustration) AFP

Un homme de 28 ans qui fuyait un contrôle routier à Paris a été tué dans la nuit de vendredi à samedi à Poissy (Yvelines) par le tir d’un policier alors qu’il lui fonçait dessus, a indiqué le parquet de Versailles.

Vers 02h30, une voiture avec trois personnes à son bord est repérée sur le périphérique par un véhicule de la brigade anticriminalité de Paris, en raison de «manœuvres erratiques», a précisé cette source à l’AFP.

Selon une source policière, le chauffeur refuse d’obtempérer, sort du périphérique et prend la fuite par l’A13 en direction des Yvelines. Une longue course-poursuite s’engage alors jusqu’à Poissy, située à 25 kilomètres à l’ouest de la capitale, où l’automobiliste immobilise sa voiture.

Un des trois policiers sort pour venir se placer devant la voiture mais à ce moment-là le véhicule redémarre, «mettant en danger le policier qui, au passage de la voiture, ouvre le feu et blesse mortellement le conducteur», selon le parquet. Les deux passagers, âgés de 29 et 33 ans et originaires des Yvelines comme la victime, ont été interpellés et placés en garde-à-vue, a-t-on précisé de même source.

Deux enquêtes ouvertes

Une enquête pour refus d’obtempérer et tentative d’homicide sur le policier a été confiée à la Sûreté départementale.

Une autre enquête portant sur l’usage de l’arme à feu par le policier a été confiée à l’inspection générale de la police nationale (IGPN).

ATS/NXP