France – Un policier renseignait les dealers en détention Un gardien de la paix en poste à Nice est soupçonné d’avoir donné contre de l’argent des renseignements à un réseau de trafiquants de stupéfiants. Il a été écroué.

Les faits se sont déroulés sur une période comprise entre 2018 et 2020. AFP

Un policier en poste à Nice a été mis en examen et écroué vendredi soir pour des faits de corruption, a-t-on appris samedi auprès du parquet de la ville. Ce fonctionnaire est soupçonné d’avoir «donné des renseignements à un réseau de trafiquants de stupéfiants», a précisé le procureur Xavier Bonhomme, confirmant une information de Nice-Matin. Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue, selon M. Bonhomme, et invoqué «des problèmes financiers».

Ne en 1982, ce gardien de la paix du commissariat de L’Ariane, une zone sensible de la ville, aurait perçu «plusieurs milliers d'euros», a ajouté le magistrat, en échange de ces services rendus. Les faits se sont déroulés sur une période comprise entre 2018 et 2020, le fonctionnaire touchant, certains mois, jusqu’à 1500 euros.

Le policier a été mis en examen pour «corruption, blanchiment de trafic de stupéfiants, complicité de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs», a détaillé le procureur.

Cette affaire de corruption avait été jointe, dans le cadre d’un réquisitoire supplétif, à un premier dossier de trafic de stupéfiants pour lequel l’un des dealers a lui aussi été placé en détention.

