Football – Un point pas suffisant pour Servette Samedi à domicile, les Genevois ont fait 1 à 1 face à Saint-Gall lors de la 31e journée de Super League. Ils perdent un rang au classement à la suite de la victoire de Lugano face à GC (5-1). Claude-Alain Zufferey

Basil Stillhart et Patrick Pfluecke (à dr.) à la lutte pour le ballon samedi soir sur la pelouse du Stade de Genève. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

C’est un FC Saint-Gall en bien mauvais état de forme qui s’est déplacé samedi soir au Stade de Genève. Les Brodeurs n’avaient plus gagné depuis huit matches (quatre nuls et quatre défaites) et le 25 février. Dans le même temps, leur adversaire du soir a pris dix points. Pas assez pourtant pour garder sa deuxième place au classement.

Le début de rencontre a d‘ailleurs été à l’avantage du Servette FC qui s’est créé les meilleures occasions. Mais les hommes d’Alain Geiger ont calé à la moitié de cette première mi-temps, ce qui a permis aux visiteurs d’ouvrir le jeu, contre toute attente et contre le cours du jeu. C’est Christian Witzig qui a pu inscrire ce 0-1 (28e). Ce même Witzig a été moins à son avantage onze minutes plus tard, lorsqu’il a dévié le ballon du bras dans sa surface de réparation. L’arbitre Sandro Schärer a été appelé par la VAR pour constater ce fait de jeu. Chris Bedia a inscrit son 9e but de la saison en transformant le penalty du 1-1.

Un faux rythme s’installe

Au retour de la pause, les Saint-Gallois ont pris le contrôle du ballon et la rencontre est tombée dans un faux rythme entraînant quelques sifflets de la part du public genevois, habitué à mieux de la part de ses protégés. À la 64e minute, Geiger a fait entrer Alexis Antunes, Ronny Rodelin et Hussayn Touati. Le Franco-Algérien de 21 ans, passé par l’Olympique Lyonnais et le Paris SG, a marqué mercredi dernier son premier but en Super League face à Zurich. Cet apport de sang frais n’a cependant amené qu’un tout petit plus à la créativité servettienne. Mais comme Saint-Gall s’est mis à jouer de plus en plus bas… Servette a largement dominé les dernières minutes, avec à noter tout de même deux chances de buts pour Antunes (79e) et Rodelin (90e).

Servette recule au 4e rang de Super League

Ce match nul a des répercussions au classement, puisque dans le même temps, le FC Lugano a mis une claque à Grasshopper (5-1). Les Tessinois ont fait la différence en deuxième période en enfilant quatre buts au portier André Moreira. Ils passent ainsi seuls à la deuxième place de Super League avec 46 points, contre 45 à Servette et Lucerne. Les Lucernois doivent encore jouer leur 31e rencontre dimanche face à Young Boys. Les Genevois sont donc retombés au quatrième rang. Mais ils comptent désormais cinq longueurs d’avance sur GC, cinquième et non Européen.



Afficher plus Stade de Genève, 7072 spectateurs. Arbitre: M. Schärer. Buts: 28e Witzig 0-1; 42e pen. Bedia 1-1. Servette: Frick; Mbabu, Vouilloz, Rouiller, Baron; Cognat (90e Lele Diba), Clichy; Stevanovic, Kutesa (65e Rodelin), Pflücke (65e Antunes); Bedia (65e Touati). Saint-Gall: Zigi; Stillhart, Stergiou, Maglica, Schmidt (46e Kempter); Quintilla (46e Vallci); Von Moss (62e Karlen), Görtler, Witzig (92e Alves); Latte Lath (62e Akolo), Guillemenot. Avertissements: 23e Witzig (jeu dur), 26e Mbabu (jeu dur), 58e Clichy (jeu dur), 88e Görtler (jeu dur), 91e Lele Diba (antijeu).

