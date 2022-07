VTT – Un podium suisse au goût d’inachevé Nino Schurter et Mathias Flückiger ont été dépassés sur la fin du parcours lors de l’épreuve de cross-country disputée en marge de l’étape de Coupe du monde de Lenzerheide, dimanche. Rebecca Garcia

Mathias Flückiger a manqué de peu les marches supérieures du podium. Il a dû se contenter de la troisième place à Lenzerheide. AFP

Cruelle désillusion pour les Suisses. Mathias Flückiger et Nino Schurter ont des regrets à nourrir, après avoir dominé pendant de longues minutes l’épreuve de cross-country dimanche, à l’occasion de l’étape de Coupe du monde disputée à Lenzerheide. L’Italien Luca Braidot et Alan Hatherly (Afrique du Sud) sont passés devant les Suisses dans les ultimes secondes de la course.

L’épreuve a donc été très disputée jusqu’au bout, avec notamment un magnifique duel entre les deux Suisses pour décrocher la première place. Mathias Flückiger avait fait la différence dans l’une des dernières montées, avec des coups de pédale très engagés pour passer devant. C’est dans une partie plus boisée que Nino Schurter a repris le dessus. Les deux vététistes semblaient tenir la course mais ils ont été dépassés par Luca Braidot et Alan Hatherly dans le sprint final. Le Tessinois Filippo Colombo termine à la cinquième place. Thomas Litscher (St-Gall) figure lui aussi dans le top 10, à la 7e place.

