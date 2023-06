Récit d’une dérive séculaire – Un podcast éclaire les traces historiques du racisme ordinaire Victime d’une agression à Genève, Shyaka Kagame s’est battu devant les tribunaux et a œuvré ailleurs pour restaurer un destin personnel et collectif marqué par la discrimination raciale. Rocco Zacheo

Il y a une poignée d’années, par une fin de journée semblable à tant d’autres, le menu destin d’un citoyen genevois a glissé de manière tout à fait inattendue de la vie ordinaire vers un vil fait divers. C’était en février 2020, et ce jour-là, Shyaka Kagame décide de filer pas loin de son domicile, dans un restaurant, et d’y boire un café et un verre d’eau avant de se lancer dans la soirée qui se présente à lui. À l’autre côté du bar, un homme l’interpelle d’un regard fixe et insistant. En quelques secondes, tout dérape et les mauvais mots fusent, lâchés sur un ton étonnement détaché. «Quoi, qu’est-ce qu’il y a? Qu’est-ce que tu veux fils de p…?» D’autres propos, plus offensant encore, s’enchaînent: «Oui, c’est à toi que je parle. Tu veux une banane? T’es Noir, non? Donc t’es un singe. Tu veux des bananes?»

Fait divers et grande histoire

Le récit de ce qui s’est ensuivi, dans cet espace public et sur d’autres scènes de la ville, est au cœur de «Boulevard du village noir», podcast palpitant à consommer en six épisodes, coproduit par la société Futur Proche et par la RTS et disponible sur toutes les plateformes de téléchargements. Réalisateur de documentaires, Shyaka Kagame a décidé de s’emparer de ce médium qu’il estime «parfait pour établir une relation plus directe avec l’auditeur», et de tisser par ce biais la complexe narration que les faits ont engendrée par la suite.

Mais retrouvons tout d’abord le fil des premiers événements. Entrons à nouveau au bar. Car les insultes du client ne sont pas restées sans lendemain. Dans un premier temps, excédée, la victime s’approche de la personne qui lui fait face. Celle-ci réagit et actionne une petite bonbonne de spray au poivre. C’est alors que la police est appelée à la rescousse et qu’une première déposition est enregistrée. Dans la foulée, une plainte est déposée en bonne et due forme au commissariat le plus proche. Ralentie par la persistance de la pandémie de Covid-19, la démarche judiciaire aboutit bien plus tard. L’agresseur est condamné alors pour injures et voie de fait. Mais rien dans l’ordonnance ne mentionne les propos à caractère raciste et aucune sanction n’est prononcée à ce titre précis.

Il n’en fallait pas plus à Shyaka Kagame. «J’ai toujours eu du mal face à l’injustice et je me souviens que ma mère aimait m’appeler parfois «Monsieur c’est pas juste».» Ce tempérament a persisté à l’âge adulte, tant et si bien que l’homme décide de faire opposition à la décision de justice et de faire reconnaître ce que le Ministère public a refusé de relever dans sa décision. Et c’est ici que le récit déborde le fait divers, que la focale du podcast s’élargit et qu’une tout autre histoire, atavique, remontant à plus d’un siècle, surgit dès le quatrième épisode. Cet autre récit est celui d’une exploration des racines du racisme en Suisse et à Genève, des difficultés de reconnaître cette plaie, tant sur le front judiciaire que dans les couches de la société. Avec l’auteur du podcast, on remonte alors le fil du temps et on s’aperçoit qu’une étrange coïncidence, résolument topographique, se niche dans toute son histoire personnelle et dans le passé bien plus éloigné de Genève: c’est le boulevard Carl-Vogt.

«Le sort de la personne qui m’a attaqué m’importe peu. Ce qui compte à mes yeux c’est que la justice reconnaisse la nature raciste de l’agression..» Shyaka Kagame, réalisateur

Sur cet axe routier a eu lieu l’altercation. C’est là aussi qu’habite la victime et c’est par cette voie urbaine qu’on honore la figure d’un naturaliste et médecin d’origine allemande, Carl Vogt, connu pour ses thèses qui légitiment l’inégalité des races. C’est enfin pas loin de là qu’en 1896 on installa, pour les besoins de l’Exposition nationale, un village nègre, avec deux cents individus issus du Soudan français et du Haut Niger, montrés telle des attractions exotiques aux visiteurs. On estime que deux tiers de la population helvétique, qui comptait à l’époque trois millions d’habitants, ont visité l’Exposition et qu’une bonne partie est passée par le village nègre. Des préjugés très enracinés au XIXe siècle ont pu ainsi se consolider auprès du plus grand nombre. Placée au cœur de la ville, la curiosité à caractère divertissant a été aussi un terrain d’étude pour des scientifiques comme cet apôtre des théories racialistes qu’était le biologiste Emile Jung.

Un substrat discriminant a pris forme, renforcé par ce que des chercheuses et chercheurs cités dans le podcast qualifient d’inconscient colonial. La Suisse n’a certes pas participé à l’occupation et à l’exploitation de terres et peuples lointains, ce qui lui a permis de garder bonne conscience à l’heure de la décolonisation. Mais elle a largement participé et tiré profit du négoce qui en découlait, rappelle le podcast, en se tournant vers la fortune acquise par des figures comme David de Pury (1709-1789). Cette histoire, connue mais occultée, occupe un pan crucial du podcast.

Victime en 1983 déjà

Elle s’emboîte avec agilité, cette grande histoire, avec la petite. Un épisode de la série est ainsi dédié à ce qu’ont vécu un jour, en 1983, les parents de Shyaka Kagame au buffet première classe de la gare Cornavin. Ici, depuis plusieurs mois, ordre a été donné de ne pas servir de l’alcool aux Noirs, parce qu’aux dires du patron, «ces gens-là» ont la fâcheuse tendance de se saouler et à déclencher des bagarres. La serveuse suit les consignes face à la commande des parents. Mais voilà, deux journalistes du défunt «L’Hebdo» suivent l’histoire de près et, assis pas loin, prennent des notes tout en sirotant la bière et le cognac servis sans sourciller. Un long article rendra compte de cet acte de racisme ordinaire, qui fera beaucoup de bruit à sa parution.

Le podcast, deuxième saison de la série «La face cachée de la Suisse», s’achève. Et avec lui, le volet pénal qu’il soulève. On ne dévoilera pas ici le dernier mot de la justice. Reste cependant une considération importante aux yeux de Shyaka Kagame: «Le sort de la personne qui m’a attaqué m’importe peu, nous dit-il par téléphone. Ce qui compte à mes yeux c’est que la justice reconnaisse la nature raciste de l’agression.»

