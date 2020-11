Interview – Un plan d’aide au commerce attendu pour mercredi Le Conseil d’État dit avoir reçu cinq sur cinq les réactions des milieux économiques liées à la fermeture des commerces. Nathalie Fontanet, ministre des Finances et de l’économie, explique la situation Marc Bretton

Vendredi 6 novembre 2020 - Nathalie Fontanet, Conseillère d’État, chargée du Département des finances et des ressources humaines. Lucien FORTUNATI

Il y a une semaine, le Conseil d’État a donné un tour de vis à l’économie pour lutter contre la propagation du coronavirus. Une partie des commerces touchés jugent ces décisions arbitraires, incompréhensibles et absurdes. Arbitraires, parce que certains sont épargnés et pas d’autres. Incompréhensibles, parce que les nouveaux cas seraient principalement liés à des contaminations en privé. Absurdes, parce que le canton de Vaud, notamment, ne ferme pas ses commerces. Interview de la ministre des Finances et pour l’heure de l’économie, Nathalie Fontanet.