Moins de foot et plus de filles – Un plan d’action pour des préaux plus égalitaires Sur la base d’études menées par l’UNIL, la Municipalité de Lausanne prépare un projet visant à moduler les cours d’école de la ville. Marie Maurisse

À Lausanne, la cour de récré de l’établissement primaire de Coteau-Fleuri a fait l’objet d’un récent réaménagement avec l’aide de la fondation Radix.

24 heures/Marie-Lou Dumauthioz

À la récréation, il y a souvent deux camps: ceux qui courent dans tous les sens, crient et frappent dans un ballon… Et les autres. Qui discutent dans un coin, lisent sur un banc ou jouent aux Pokémon. Pour ces derniers – et surtout dernières – la pause n’est pas toujours agréable, tant elles sont parfois enquiquinées, moquées ou reléguées par le groupe qui fait le plus de bruit.